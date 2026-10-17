Apoiadores de Lula e de Flávio Bolsonaro se encontram na Rodoviária do Plano

Apoiadores de Lula e Flávio Bolsonaro se encontram na Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Vitória Torres/CB/DA Press)

A passagem de uma motocarreata em apoio à governadora Celina Leão (PP) e a Flávio Bolsonaro pela Rodoviária do Plano Piloto, neste sábado (17/10), provocou um encontro entre apoiadores de grupos políticos adversários. Em cima, manifestantes vestidos de vermelho que apoiam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT). Embaixo, participantes da mobilização que saiu da Torre de TV de Brasília em apoio a Celina e Flávio.

Na plataforma da rodoviária, os apoiadores de Lula e Grass estenderam uma grande bandeira com a frase “Mulheres com Lula e Leandro” e fizeram o gesto do “L”, em referência ao presidente. Na pista, integrantes da motocarreata responderam com o número 22, associado a Flávio Bolsonaro, e gritos de “Fora PT”.

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O encontro ocorreu em clima tenso, com os dois grupos manifestando apoio a seus respectivos representantes políticos durante a passagem da carreata pelo local.