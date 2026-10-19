Falta de funcionário atrasa abertura da estação do metrô em Samambaia

Em nota, o Metrô-DF confirmou que, após a abertura, o serviço passou a operar normalmente - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A falta de um funcionário previsto na escala de trabalho atrasou a abertura da estação Samambaia Sul da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF), na manhã desta segunda-feira (19/10). A unidade começou a receber passageiros às 5h46, 16 minutos depois do horário previsto para o início das operações.

O atraso ocorreu porque o funcionário escalado para o serviço não compareceu ao trabalho. Segundo a companhia, diante disso, foi necessário remanejar outra equipe para garantir a abertura da estação e o atendimento aos passageiros.

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Em nota, o Metrô-DF confirmou que, após a abertura, o serviço passou a operar normalmente.