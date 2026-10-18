Professor denuncia supostas multas da PMDF a apoiadores de Lula na Asa Sul

Policial aparece utilizando o celular enquanto observa os veiculos que passam pelo local - (crédito: Reprodução)

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo professor Josuel S. denuncia uma suposta abordagem de policiais militares contra apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma manifestação realizada neste domingo (18/10), na altura do Cine Brasília, na Asa Sul. Segundo o professor, os militares estariam multando motoristas que passavam pelo local buzinando em apoio ao presidente.

Nas imagens, Josuel mostra uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) parada em uma via. Um dos policiais aparece utilizando o celular enquanto observa os veículos que passam pelo local.

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“Passou um carro buzinando, eles estão multando”, afirma o professor no vídeo. Na legenda da publicação, ele acusa a corporação de intimidar eleitores do presidente que manifestavam apoio ao passar pela região.

Josuel também relata que, após um advogado questionar a atuação dos policiais e afirmar que a conduta não estaria correta, duas viaturas deixaram o local.

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Procurada pelo Correio, a PMDF negou a acusação de que agentes estariam multando motoristas por manifestarem apoio político a Lula. Segundo a corporação, a equipe foi acionada após reclamações de moradores incomodados com o barulho provocado pelo uso excessivo de buzinas.

Em nota, a PMDF informou que recebeu o chamado após relatos de perturbação do sossego na região da quadra 116, no Eixo W. “A PMDF esclarece que não houve autuação (multa) de veículos nessa ocorrência, sendo, portanto, inverídica qualquer afirmação de que policiais militares estariam multando participantes de manifestação em razão de posicionamento político”, afirmou a corporação.