Professor denuncia supostas multas da PMDF a apoiadores de Lula na Asa Sul

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo professor Josuel S. denuncia uma suposta abordagem de policiais militares contra apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante uma manifestação realizada neste domingo (18/10), na altura do Cine Brasília, na Asa Sul. Segundo o professor, os militares estariam multando motoristas que passavam pelo local buzinando em apoio ao presidente.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nas imagens, Josuel mostra uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) parada em uma via. Um dos policiais aparece utilizando o celular enquanto observa os veículos que passam pelo local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
“Passou um carro buzinando, eles estão multando”, afirma o professor no vídeo. Na legenda da publicação, ele acusa a corporação de intimidar eleitores do presidente que manifestavam apoio ao passar pela região.
Josuel também relata que, após um advogado questionar a atuação dos policiais e afirmar que a conduta não estaria correta, duas viaturas deixaram o local.
Procurada pelo Correio, a PMDF negou a acusação de que agentes estariam multando motoristas por manifestarem apoio político a Lula. Segundo a corporação, a equipe foi acionada após reclamações de moradores incomodados com o barulho provocado pelo uso excessivo de buzinas.
Em nota, a PMDF informou que recebeu o chamado após relatos de perturbação do sossego na região da quadra 116, no Eixo W. “A PMDF esclarece que não houve autuação (multa) de veículos nessa ocorrência, sendo, portanto, inverídica qualquer afirmação de que policiais militares estariam multando participantes de manifestação em razão de posicionamento político”, afirmou a corporação.
Saiba Mais
- Cidades DF Em Planaltina, Grass cobra presença de Celina Leão em debates
- Cidades DF Moradores da 26 de Setembro voltam a enfrentar alagamentos após obra na Rua 2
- Cidades DF Grass promete regularização gratuita para família de baixa renda e critica Terracap
- Cidades DF Mulher é presa por tentativa de homicídio com picador de gelo em Águas Claras
- Cidades DF "A gente não pode cruzar os braços, o PT está nas ruas", diz Celina Leão
- Cidades DF Chuva forte pega apoiadores de Lula após ato até o Congresso