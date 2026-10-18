Mulher é presa por tentativa de homicídio com picador de gelo em Águas Claras

Por Luana Nogueira - Especial para o Correio

Uma mulher em situação de rua foi presa na Praça da Coruja, em Águas Claras, na manhã deste domingo (18/10), após tentar matar um homem, também em situação de rua, com pedras, chutes e um picador de gelo.

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De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), as agressões teriam se iniciado após uma briga, que ainda não se sabe o motivo, que envolveu a agressora, o marido dela e a vítima por volta das 7h. No local, a mulher admitiu aos policiais a tentativa de homicídio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros. A vítima, que apresentava lesões na cabeça e no rosto, foi encaminhada ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O terceiro envolvido na briga, que seria o companheiro da agressora, foi preso após desacatar e ameaçar os policiais. A mulher apresentou resistência e tentou impedir que o marido fosse preso.

Ambos foram contidos e conduzidos à 21ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.