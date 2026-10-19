Mulher sofre importunação sexual dentro de ônibus em São Sebastião

De acordo com a vítima, após perceber o que estava acontecendo, ela reagiu e contou o ocorrido à pessoa que a acompanhava - (crédito: Geovana Albuquerque/ Agência Brasília)

Uma mulher denunciou ter sido vítima de importunação sexual dentro de um ônibus em São Sebastião. Segundo relato da vítima, um homem que estava sentado atrás dela passou a mão em seu corpo sem consentimento. Após perceber a situação, ela começou a xingá-lo e pediu ajuda. Outros passageiros cercaram o suspeito e iniciaram agressões dentro do coletivo, até que ele desceu do veículo.

O caso ocorreu em um ônibus a caminho da Rodoviária do Plano Piloto, neste domingo (18/10). Em relato sobre o ocorrido, a mulher contou que estava sentada no fundo do ônibus quando percebeu a aproximação do homem. “Estava dentro do ônibus, sentada no fundo. Tinha um cara atrás de mim. Ele passou a mão do lado da cadeira e começou a passar a mão em mim”, relatou.

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De acordo com a vítima, após perceber o que estava acontecendo, ela reagiu e contou o ocorrido à pessoa que a acompanhava. “Quando me toquei que ele estava passando a mão, eu comecei a xingar ele. Já falei com a pessoa que estava ao meu lado e ele começou a descer o cacete, chamando de jack”, contou.

Na ocasião, outros passageiros se mobilizaram contra o suspeito e começaram a agredi-lo no coletivo. Em seguida, ele foi retirado do ônibus. “Nós, mulheres, não merecemos passar por isso”, desabafou.

Não há informações sobre a identificação do suspeito ou o registro de ocorrência policial.