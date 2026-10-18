Motociclista morre após queda na Ponte JK

Por Vitória Torres e Luana Nogueira*
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Um motociclista de aproximadamente 35 anos morreu após sofrer uma queda na Ponte JK, em Brasília, na tarde deste domingo (18/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local, encontraram o homem caído no chão.
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Após a avaliação inicial, foi constatada uma parada cardiorrespiratória, e as equipes iniciaram imediatamente as manobras de reanimação.
Apesar dos esforços dos socorristas, que realizaram os procedimentos por cerca de 25 minutos, o óbito foi declarado ainda no local.
A dinâmica do acidente não foi esclarecida. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, e a ocorrência ficou sob os cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).
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