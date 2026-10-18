InícioCidades DF
ACIDENTE

Motociclista morre após queda na Ponte JK

Homem de aproximadamente 35 anos sofreu parada cardiorrespiratória. Bombeiros realizaram manobras de reanimação por 25 minutos, mas vítima não resistiu

Em imagens, socorristas realizaram manobras de reanimação por cerca de 25 minutos - (crédito: Reprodução/CBMDF)
Em imagens, socorristas realizaram manobras de reanimação por cerca de 25 minutos - (crédito: Reprodução/CBMDF)

Por Vitória Torres e Luana Nogueira*

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Um motociclista de aproximadamente 35 anos morreu após sofrer uma queda na Ponte JK, em Brasília, na tarde deste domingo (18/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegarem ao local, encontraram o homem caído no chão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Após a avaliação inicial, foi constatada uma parada cardiorrespiratória, e as equipes iniciaram imediatamente as manobras de reanimação.

Apesar dos esforços dos socorristas, que realizaram os procedimentos por cerca de 25 minutos, o óbito foi declarado ainda no local.

A dinâmica do acidente não foi esclarecida. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada, e a ocorrência ficou sob os cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 18/10/2026 22:34 / atualizado em 18/10/2026 22:35
x