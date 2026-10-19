Homem é esfaqueado no Gama e três suspeitos são presos

Homem foi esfaqueado no Gama e três pessoas foram presas na 20ª Delegacia (Gama) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Três homens, de 18 e 27 anos e um terceiro com idade não informada, foram presos em flagrante nesta segunda-feira (19/10), suspeitos de esfaquear um homem durante a madrugada, no Setor Central do Gama, em frente ao Colégio Nossa Senhora Aparecida. A vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e levada ao hospital com ferimentos moderados.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), uma testemunha compareceu à 14ª Delegacia de Polícia (Gama) e relatou ter presenciado o crime. Os policiais foram até o local indicado, encontraram a vítima ferida e acionaram o CBMDF para prestar socorro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Os suspeitos foram localizados em um bar próximo ao local do crime. Um deles precisou de atendimento médico e foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) antes de ser conduzido à delegacia.

O auto de prisão em flagrante foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde os suspeitos prestaram esclarecimentos aos policiais. A motivação do crime e o estado de saúde da vítima não foram atualizados até até a última apuração desta matéria.