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ACIDENTE

Capotagem deixa quatro pessoas feridas em Brazlândia

Acidente ocorreu na noite deste domingo (18/10), próximo à ponte da Vendinha. Entre as vítimas estão dois homens, uma mulher e uma criança

Vítimas foram encaminhados conscientes e orientados ao hospital - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Vítimas foram encaminhados conscientes e orientados ao hospital - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar na noite deste domingo (18/10), próximo à ponte da Vendinha, na região de Brazlândia, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no local, encontraram um Fiat Palio EX branco capotado fora da pista, em uma área de difícil acesso.

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Os feridos são dois homens, uma mulher e uma criança. Após avaliação e regulação médica, todos foram encaminhados conscientes e orientados ao hospital de referência indicado pela equipe médica.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 18/10/2026 23:47
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