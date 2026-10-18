Capotagem deixa quatro pessoas feridas em Brazlândia

Vítimas foram encaminhados conscientes e orientados ao hospital - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar na noite deste domingo (18/10), próximo à ponte da Vendinha, na região de Brazlândia, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no local, encontraram um Fiat Palio EX branco capotado fora da pista, em uma área de difícil acesso.

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Os feridos são dois homens, uma mulher e uma criança. Após avaliação e regulação médica, todos foram encaminhados conscientes e orientados ao hospital de referência indicado pela equipe médica.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.