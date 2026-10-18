Capotagem deixa quatro pessoas feridas em Brazlândia

Quatro pessoas ficaram feridas após um carro capotar na noite deste domingo (18/10), próximo à ponte da Vendinha, na região de Brazlândia, no Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), no local, encontraram um Fiat Palio EX branco capotado fora da pista, em uma área de difícil acesso.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Os feridos são dois homens, uma mulher e uma criança. Após avaliação e regulação médica, todos foram encaminhados conscientes e orientados ao hospital de referência indicado pela equipe médica.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente.
Saiba Mais
- Cidades DF Professor denuncia supostas multas da PMDF a apoiadores de Lula na Asa Sul
- Cidades DF Em Planaltina, Grass cobra presença de Celina Leão em debates
- Cidades DF Moradores da 26 de Setembro voltam a enfrentar alagamentos após obra na Rua 2
- Cidades DF Grass promete regularização gratuita para família de baixa renda e critica Terracap
- Cidades DF "A gente não pode cruzar os braços, o PT está nas ruas", diz Celina Leão
- Cidades DF Chuva forte pega apoiadores de Lula após ato até o Congresso