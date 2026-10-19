Em sabatina, Grass critica Celina e apresenta propostas para áreas do DF

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), participou, nesta segunda-feira (19/10), de uma sabatina na rádio TMC, na qual apresentou propostas para as áreas de saúde, educação e segurança pública. Durante o programa, Grass criticou a gestão de Celina Leão (PP), comentou a situação do Banco de Brasília (BRB) e reforçou sua aposta em uma virada no segundo turno.



O candidato afirmou que, caso seja eleito, vai lidar com a situação do BRB com transparência. “Não tem como resolver um problema sem saber que problema é esse. A Celina está enrolando a população do DF, enrolando o sistema financeiro, porque ela diz que não pode publicar o balanço, porque, se publicar, não tem acordo. Mentira. Porque o Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que é o conjunto de bancos que podem dar o empréstimo para ela, já disse que não vai dar porque não tem informações suficientes”, disse.

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Grass também alegou interferências da Meta nas eleições brasileiras e comentou um caso recente envolvendo a divulgação de um vídeo com um áudio que, segundo ele, teria sido manipulado. “Usaram a minha voz de maneira artificial. Eu fui à delegacia prestar queixa sobre isso, e digo que essa é a campanha mais baixa da história do Brasil”, criticou.

Na área da saúde, Leandro Grass defendeu a unificação da gestão entre a Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). “Você precisa ter um comando único. Você precisa ter uma única gestão que consiga ordenar, planejar, definir metas e resultados. Por isso é que está do jeito que está. Quando eu falo em devolver o comando da Secretaria de Saúde, significa o meu secretário de Saúde poder mandar e cobrar em todos os hospitais, UPAs, unidades básicas”, ressaltou.

Para a segurança pública, o candidato propôs a descentralização do atendimento, a redução do intervalo entre concursos e investimentos em tecnologia. “Nós vamos impor o policiamento, impor o monitoramento, vamos ser implacáveis com o descumprimento de medida protetiva para a mulher vítima de violência. O cara ultrapassou a linha, ultrapassou a fronteira, é alarme na hora, polícia em cima dele e cadeia”, declarou.

Para impulsionar a economia do DF, Grass afirmou que pretende criar uma agência de crédito voltada ao fomento de pequenos empreendedores. “Juros de 2%, 3% ao ano. Não esses juros de mercado exorbitantes que os grandes bancos cobram. Para isso, a gente vai conseguir melhorar não só a capacidade de atendimento à população, mas vamos criar muitos empregos lá na ponta. Isso vai gerar arrecadação”, destacou.

Segundo o candidato, o aumento da arrecadação permitiria ampliar os investimentos em educação, área que ele apontou como motivo de preocupação. “Nós estamos em último lugar do Ideb no ensino médio. Eu vou contratar mais professores, vou reformar e equipar as escolas, ampliar os laboratórios, quadras cobertas e implementar a escola integral em tempo integral, para os jovens saírem da escola com uma profissão. Eu vou construir creches públicas em parceria com o governo federal. Tem dinheiro nacional, federal que poderia estar sendo usado para ampliar a creche, para ampliar a escola de educação infantil, atender as crianças com deficiência, as crianças que são neurodivergentes”, ressaltou.

Durante a sabatina, Leandro Grass também afirmou que prefere participar de debates, e criticou Celina Leão, por não aceitar os convites. “Eu gosto mesmo é de um bom debate. Infelizmente, a minha adversária fugiu. Ela está fugindo do embate comigo, ela está virando as costas para a eleição, acha que já ganhou”, criticou.