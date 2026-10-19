Celina classifica paralisação na educação como ato político perto da eleição

A governadora e candidata à reeleição no Distrito Federal, Celina Leão (PP), classificou, nesta segunda-feira (19/10), a paralisação dos profissionais da educação convocada pelo sindicato da categoria às vésperas do segundo turno como uma ação de cunho estritamente político e ideológico. Em declarações feitas em sabatina promovida por uma rádio local, a chefe do Executivo distrital defendeu que a mobilização a quatro dias do pleito contraria os interesses da comunidade escolar e prejudica diretamente as famílias.

Celina Leão argumentou que as reivindicações de caráter funcional e pedagógico apresentadas ao secretário de Educação foram atendidas sem a necessidade de tensionamento. Segundo a governadora, a convocação de paralisações em momento decisivo da campanha eleitoral reflete a interferência de setores de oposição e gera insatisfação entre pais e responsáveis pelos estudantes.

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"O que a gente acha muito ruim é quatro dias antes da eleição eles chamarem um ato de paralisação com pautas que não têm nada a ver com as primeiras pautas que eles trataram com o secretário de Educação, que foram resolvidas, inclusive, sem ter que fazer nenhuma reunião comigo", disse.

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Ao detalhar as ações voltadas para a categoria, a candidata destacou a contratação de professores concursados efetivos para substituir profissionais temporários em um período de apenas quatro meses. A gestora ressaltou que a medida visa garantir estabilidade e qualidade pedagógica contínua nas salas de aula da rede pública.

"Eu troquei temporários por concursados, são mais de 3 mil servidores ali que a gente fez a substituição, pensando numa educação de qualidade, ao contrário das fake news que têm falado da precarização de serviço, que a gente vai privatizar", afirmou a governadora.

A postulante ressaltou ainda a aprovação rápida de recomposição salarial para diretores e vice-diretores de escolas públicas, com o objetivo de valorizar os gestores responsáveis pela condução das unidades de ensino do Distrito Federal.

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Além dos avanços já consolidados, Celina informou o agendamento de encontros com comissões de aprovados em concursos públicos da Secretaria de Educação (SEEDF) para avaliar a ampliação da correção de provas de redação. A medida busca atender à necessidade contínua de recomposição do quadro permanente de servidores da educação.

"Os profissionais de educação me conhecem, eu tenho quatro mandatos, minha vida pública não começou agora, sempre tiveram no meu gabinete o respeito, o diálogo e a institucionalidade, por mais que o PT tente fazer isso de outra forma", destacou.

Celina Leão refutou categoricamente as alegações da oposição relativas à precarização ou privatização do ensino público, reafirmando o compromisso com a gestão pública direta e com a melhoria constante dos índices de aprendizagem escolar.

Como meta para um novo mandato, a candidata à reeleição estabeleceu a expansão do modelo de educação em tempo integral para atingir até 100% da rede pública do DF. A proposta prevê também o fortalecimento contínuo da carreira do magistério e o investimento nas condições de trabalho dos professores.