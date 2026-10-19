Em panfletagem, Grass aposta nos jovens e promete ampliar ensino integral no DF

Em panfletagem no Centro de Ensino Médio Setor Leste, Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF), destacou a importância do envolvimento dos jovens na política e apresentou propostas para a educação em um eventual governo.

“Os estudantes, jovens, sabem muito bem que o futuro deles depende de um governo que cuide da educação, que cuide das oportunidades que precisam ser dadas a eles. E eles têm essa capacidade de convencimento, de argumentação, porque entendem o que é importante para sua vida, para seu futuro. A nossa aposta é também nos jovens”, ressaltou o candidato.

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Grass contestou a ideia de que os jovens seriam desinteressados e desconectados da política atualmente. “Ele tá superconectado, ele está indo para a rua, e ele também está trabalhando por si, pelos seus amigos, pela sua família”, afirmou.

Entre as propostas para melhorar o ensino no Distrito Federal, Grass destacou a ampliação da educação em tempo integral e das bolsas de formação e estágio. “Nós temos um projeto de educação em tempo integral, com ciência, tecnologia, inteligência artificial, envolvimento, arte, cultura, esporte e estágio. Muitos jovens batem no mercado de trabalho, chegam lá e não são contratados porque não têm experiência”, disse. “No meu governo, nós vamos ampliar as bolsas formação, as bolsas estágio, fazer parceria com as empresas, com o Sistema S, para que o jovem de ensino médio possa ter uma experiência de estágio e sair do ensino médio com certificados para o mercado de trabalho”, completou.

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O candidato afirmou estar feliz com a receptividade à campanha e às propostas de governo. “Nosso projeto não é um projeto sobre o passado, é sobre o futuro. E eles são o presente e o futuro. E eles perceberam que a gente tem uma proposta para melhorar a vida deles, para melhorar a educação, para melhorar a oportunidade, a chance que eles vão ter no mercado de trabalho, para que eles possam construir seu projeto de vida aqui em Brasília”, destacou.

Grass defendeu transformar a capital federal em um polo de tecnologia. A proposta, segundo ele, é “gerar milhares de empregos de boa remuneração, de bons salários, para que essa juventude, essa geração permaneça e ajude a construir a cidade”, declarou.