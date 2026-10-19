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Prisão

Homem é preso por suspeita de violência doméstica e tem arma apreendida

Policiais militares encaminharam o suspeito à 27ª DP (Recanto das Emas). A vítima solicitou medidas protetivas

PMDF apreendeu um revólver .38 de suspeito de violência doméstica - (crédito: Divulgação/PMDF)
PMDF apreendeu um revólver .38 de suspeito de violência doméstica - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por José Ghesti*

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Neste último domingo (18/10), um homem foi preso após uma denúncia de violência doméstica, e teve arma de fogo apreendida durante ocorrência, no Riacho Fundo II. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) do Batalhão Rural foi acionada às 23h.

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A equipe foi verificar uma situação de agressão doméstica. No local, a vítima relatou que o irmão dela a agrediu e fugiu em uma moto vermelha para a casa do pai. Com base nas informações fornecidas pela vítima, a polícia foi até o endereço indicado, na QS 14, do Riacho Fundo II, onde localizou o suspeito em frente ao prédio.

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Durante as buscas na residência, a equipe localizou um revólver .38, com duas munições intactas, além de uma Airsoft. O suspeito assumiu a propriedade dos itens.

O indivíduo e os materiais apreendidos foram encaminhados para a 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas) para registro. A vítima das agressões optou por não denunciar o irmão. Ao invés disso, solicitou medidas protetivas de urgência.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/10/2026 15:52
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