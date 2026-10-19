PRF prende motorista embriagado na BR-040

Vídeo flagra momento em que o motorista invade a contramão na manhã desta segunda-feira (19/10) - (crédito: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, nesta segunda-feira (19/10), um motorista por embriaguez ao volante na BR-040 em Luziânia, no sentido de Cristalina (GO). O homem foi submetido ao teste do bafômetro, registrando 0,88 mg/L de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, quase três vezes o valor que caracteriza crime de trânsito, que é de 0,34 mg/L.

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A corporação atuou após receber uma denúncia de direção perigosa na rodovia. A denúncia foi acompanhada por um vídeo, que mostra o veículo invadindo a contramão e trafegando em zigue-zague. A gravação capturou o momento em que o motorista quase colide com uma carreta que seguia no sentido oposto.

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Uma equipe da PRF se deslocou ao trecho indicado pela denúncia e localizou o veículo. O motorista apresentava fala desconexa e dificuldade para responder às perguntas dos policiais, sinais que indicavam embriaguez.