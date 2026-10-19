PMDF recupera três motos e prende homem em flagrante em São Sebastião

PMDF recupera três motos roubadas em ações em São Sebastião - (crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 21º Batalhão, recuperou três motocicletas que haviam sido roubadas e prendeu um homem em flagrante, suspeito de furto, em São Sebastião. As ações, que atenderam ocorrências distintas, aconteceram no último domingo (18/10).

Na primeira ação, na Colônia Agrícola Aguilhada, a PM localizou duas motocicletas que haviam sido roubadas na região. Pouco depois, no Capão Comprido, a equipe de radiopatrulhamento recuperou uma terceira moto furtada no mesmo dia, além de prender em flagrante o suspeito pelo crime.

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Em seguida, os veículos recuperados e o indivíduo detido foram encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). A corporação deu seguimento aos procedimentos legais e à restituição das motocicletas aos proprietários.