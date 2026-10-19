Farmácia é alvo de tentativa de furto em Ceilândia; um dos suspeitos foge

Por José Ghesti*
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Uma farmácia foi alvo de tentativa de assalto na madrugada desta segunda-feira (19/10), na QNN 22, em Ceilândia Sul. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para atender à ocorrência por volta de 1h30 e prendeu dois suspeitos. Um terceiro envolvido conseguiu escapar.
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Segundo a PMDF, um cidadão informou que havia indivíduos tentando invadir o estabelecimento. Ao chegar no local indicado, a equipe notou que os cadeados tinham sido rompidos e a porta estava arrombada.
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Com o auxílio de imagens da câmera de segurança e informações fornecidas pelo cidadão que acionou a polícia, a política abordou dois suspeitos nas proximidades da farmácia. Havia um terceiro envolvido no roubo, que conseguiu escapar e ainda não foi localizado.
Durante a revista, os militares identificaram que os abordados possuíam uma lanterna de cabeça, uma balaclava, luvas, sacos de lixo e aparelhos celulares utilizados na ação. Os detidos também indicaram onde descartaram a ferramenta utilizada para romper os cadeados.
Os indivíduos e os materiais apreendidos foram levados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia).
Estagiário sob supervisão de Márcia Machado
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