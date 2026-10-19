Inscrições para o Prêmio Palavra-Mestra se encerram nesta quarta

Por José Ghesti*

As inscrições para o Prêmio Palavra-Mestra terminam nesta quarta-feira (21/10). Com o objetivo de premiar a produção literária de professores do Distrito Federal, o prêmio contempla educadores da educação básica, tanto em exercício quanto aposentados, vinculados às redes pública e privada do Distrito Federal.

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O edital possui três categorias: Poesia, Conto e Projeto Literário-Pedagógico, com o docente podendo concorrer com apenas um trabalho. Além da premiação, o projeto será publicado em uma coletânea literária oficial, que reunirá nove trabalhos premiados e outras obras.

O primeiro lugar ganha R$ 8.000; o segundo lugar ganha R$ 4.000; e o terceiro lugar leva R$ 2.000. A divulgação oficial dos finalistas será no dia 16 de novembro, e a revelação das colocações finais será no dia 14 de dezembro. Para se inscrever, o interessado deve acessar o edital do Prêmio Palavra-Mestra.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates