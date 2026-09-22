Prêmio Palavra-Mestra abre inscrições para valorizar professores escritores

Correio Braziliense

Prêmio Palavra Mestra abre inscrições gratuitas - (crédito: Divulgação)

Um incentivo pioneiro para a produção literária de quem está habituado a ensinar no Distrito Federal, o Prêmio Palavra-Mestra. A iniciativa do Instituto Voar Cultural em parceria com o Sindicato dos Professores das Escolas Particulares do Distrito Federal (Sinproep), está com as inscrições gratuitas abertas, até 21 de outubro, contemplando educadores da educação básica, tanto em exercício quanto aposentados, vinculados às redes pública e privada do Distrito Federal, por meio do site oficial/plataforma digital.

O Projeto é realizado por meio de um Termo de Fomento da Secretaria de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura, do Ministério da Cultura. Informações pelo Instagram @premiopalavramestra.

A divulgação dos finalistas será realizada em 16 de novembro. A curadoria ficará a cargo de Rodrigo Casarin, renomado jornalista e escritor. Foi membro do Conselho Curador da 64ª edição do Prêmio Jabuti, além de integrar o júri do Oceanos - prêmio de Literatura em Língua Portuguesa em 2018, 2019, 2020 e 2021 e o júri do Prêmio Jabuti nos anos de 2019 (categoria Biografia, Documentário e Reportagem) e 2020 (categoria Romance Literário).

Iniciativas voltadas especificamente para reconhecer a produção autoral e pedagógica de professores da educação básica com premiações financeiras expressivas e publicação em antologia impressa são extremamente raras no cenário cultural brasileiro. No Distrito Federal, o projeto consolida-se como um marco inédito ao integrar formalmente o educador aos circuitos formais de circulação literária, preenchendo uma lacuna histórica na valorização da classe docente.

Para o coordenador geral do prêmio, Marcos Linhares, a iniciativa corrige um descompasso estrutural entre as políticas públicas de cultura e educação.

"O professor passa a vida inteira mediando o acesso ao conhecimento, incentivando a leitura e despertando o gosto pelas palavras nas salas de aula, mas raramente encontra canais institucionais robustos para expor a sua própria voz autoral. O Prêmio Palavra-Mestra nasce exatamente para dar visibilidade a essa produção rica que floresce nos bastidores das escolas do Distrito Federal, unindo o rigor da criação literária ao reconhecimento financeiro e à circulação de saberes", destaca o coordenador.

Categorias e premiação

O edital está estruturado em três frentes de participação, permitindo que o docente concorra com apenas um trabalho inédito: Poesia, Conto e Projeto Literário-Pedagógico.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiação em dinheiro, troféus oficiais e certificados:

1º lugar: R$ 8.000,00

2º lugar: R$ 4.000,00

3º lugar: R$ 2.000,00

Além da premiação financeira, o projeto prevê a publicação de uma antologia literária oficial (em formatos impresso e digital, com tiragem aproximada de 1.000 exemplares) que reunirá os nove trabalhos premiados e outras obras selecionadas pelas comissões julgadoras para circulação em escolas e bibliotecas públicas.

Rigor técnico, ética e Inteligência Artificial

Para garantir total lisura e transparência, o processo de avaliação será conduzido por comissões julgadoras especializadas sob sistema de avaliação cega (sem identificação de autoria nos textos). O regulamento estabelece critérios rigorosos de pontuação baseados na qualidade estética, originalidade e relevância pedagógica.

Um dos grandes diferenciais desta edição é a proteção da autoria humana: "é terminantemente vedada a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial generativa" (como ChatGPT, Claude ou similares). A organização adotará mecanismos de verificação para coibir fraudes e assegurar a autenticidade das produções.

Cronograma Oficial

21/09/2026 (às 10h)- Lançamento oficial do prêmio e abertura das inscrições no site oficial.

21/09 a 21/10/2026- Período de submissão de propostas na plataforma digital.

22/10 a 14/11/2026 - Habilitação documental e avaliação técnica pelas comissões julgadoras.

16/11/2026- Divulgação oficial dos finalistas.

14/12/2026 (às 20h)- Cerimônia pública de premiação e revelação das colocações finais.





Serviço

O quê: Lançamento do Prêmio Palavra-Mestra (Prêmio Literário - Poesia, Conto e Projeto Literário-Pedagógico)

Local: Auditório da Câmara Legislativa do DF (CLDF)

Quem pode participar: Professores da educação básica (em exercício ou aposentados) das redes pública e privada do Distrito Federal.

Inscrições: Gratuitas, de 21 de setembro a 21 de outubro

Onde se inscrever e acessar o edital: premiopalavramestra.com.br

Instagram oficial:@premiopalavramestra