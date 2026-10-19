Seções eleitorais do DF não sofrem alterações para o 2º turno: veja o que muda nos estados

Distrito Federal não foi impactado com mudanças nas seções eleitorais para o segundo turno - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nenhum local de votação no Distrito Federal foi impactado pelas mudanças anunciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o segundo turno das eleições, que acontecem neste domingo (25/10). Os eleitores do DF devem comparecer às mesmas seções utilizadas no primeiro turno, entre as 8h e as 17h.

Apesar das seções eleitorais do DF não terem sofrido alterações, o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) recomenda que os eleitores confiram com antecedência o local de votação pelo aplicativo e-Título ou no menu Autoatendimento Eleitoral no Portal do TSE.

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Os dados das seções eleitorais alteradas também podem ser consultados no Portal do TSE, na página de estatísticas eleitorais. O eleitor deve buscar a seção "Eleitorado da eleição" e, depois, "Capilaridade", no menu lateral esquerdo. Por último, já dentro da página, o termo “Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno”.

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Alterações no país

No Brasil, 4.352 das 499.248 seções eleitorais foram alteradas, o que representa 0,87% do total. As mudanças se concentram nos maiores colégios eleitorais, como São Paulo (982 seções), Minas Gerais (514 seções), Rio de Janeiro (431 seções) e Bahia (312 seções).

A Justiça Eleitoral ressalta que as alterações não são decididas de forma centralizada pelo TSE, sendo responsabilidade de cada zona eleitoral, que deve avaliar a realidade do município e a infraestrutura disponível. De acordo com o órgão, as mudanças têm duas motivações principais: condições climáticas e a preservação da integridade física de eleitores e mesários.

*Estagiária sob a supervisão de Tharsila Prates