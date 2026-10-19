Santuário interrompe visitação de fiéis à relíquia de São Carlo Acutis

19/10/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. O Santuário Santíssimo Sacramento, na Asa Sul, recebeu uma relíquia de primeiro grau de São Carlo Acutis - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Santuário Santíssimo Sacramento, na quadra 606 da Asa Sul, suspendeu a visitação de fiéis à relíquia de São Carlo Acutis, que estava exposta no templo desde domingo (18/10). A previsão é de que até esta quarta-feira (21) o objeto esteja de volta e disponível para visitas.

A relíquia, um fio de cabelo do santo guardado dentro de uma urna, foi recebida pelo Santuário em uma missa neste domingo, que contou com a presença de mais de 1.200 fiéis. Ao longo do dia, o espaço recebeu mais de 1.500 pessoas em busca do relicário.

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Com o alto fluxo de pessoas, houve receio de que a relíquia fosse furtada, pois estava posicionada em um local aberto e sem tranca. Com isso, o Santuário recolheu o item na casa paroquial, onde ficará até que uma proteção seja colocada na urna e ela esteja pronta para a exposição.

O Santuário Santíssimo Sacramento fica aberto 24 por dia, todos os dias. A partir das 22h, o portão do templo é fechado, mas os fiéis podem acessar acionando a guarita.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado