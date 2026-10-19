Grass comenta sobre esforços na última semana de campanha e pede debate

O candidato reforçou que sua campanha será feita nas ruas e nos espaços de mídia - (crédito: Luiz Fellipe Alves/CB/DA Press)

Durante agenda em Samambaia, Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, reforçou a campanha na última semana antes do segundo turno, no próximo domingo (25/10), e disse que quer debater com Celina Leão (PL).

"Meu planejamento era ir aos debates. É a primeira vez que não há debates em uma campanha para segundo turno", disse Grass. Ele comentou que espera uma mudança de postura de sua adversária. "Eu espero que ele mude de ideia. Isso é importante para a população", comentou.

O candidato reforçou que sua campanha será feita nas ruas e nos espaços de mídia. "Continuaremos nas ruas e nas redes, e aceitarei convites para entrevistas onde quer que me chamem", disse.

Decisão judicial

Sobre a recente decisão judicial do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF), que pede para que a empresa Meta libere a produção de imagens para a campanha de Grass, o candidato afirmou que a situação é um "absurdo".

"O que está acontecendo é um escândalo que a Meta fez nessas eleições. Isso tem que ser apurado. A forma como os conteúdos são entregues também precisa ser investigada", destacou Leandro Grass.