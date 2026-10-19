"Samambaia será uma cidade que brilha no meu governo", afirma Leandro Grass

Durante agenda realizada em Samambaia, na tarde desta segunda-feira (19/10), o candidato ao GDF, Leandro Grass (PT) comentou sobre as ações que irá fazer para "resgatar" a cidade.

O petista disse que a cidade "irá brilhar" em seu governo. "Samambaia é uma potência que tem como a gente melhorar na economia, fortalecer as empresas e construir novas", afirmou.

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Grass também destacou medidas para o hospital da região. "Vamos fortalecer a saúde pública, o Hospital de Samambaia está improvisado até hoje. A cidade merece mais, merece um hospital grande e mais unidades básicas de saúde", pontuou.

Outro ponto abordado pelo candidato foi a educação. Segundo Grass, a educação pública de Samambaia esteve entre as melhores da capital, e agora pontua entre as piores do DF. "Precisamos ampliar as Escolas Parque. Só existe uma fora do Plano Piloto (Ceilândia). Essa é a principal diferença entre a educação do Plano e fora dele", ressaltou.

Feirantes

Sobre os feirantes, Leandro Grass comentou que quer ser "o governo que está do lado deles, e não contra". O candidato destacou medidas de regularização e diálogo com os trabalhadores. "O primeiro projeto é regularizar e garantir o documento para todos os feirantes, tanto para feiras permanentes quanto para feiras livres", disse.

Outra medida proposta pelo candidato é o programa de microcrédito para os empresários. "O apoio será com microcrédito barato, de 2% ao ano para que eles consigam renovar seus espaços e comprar suas mercadorias", afirmou.

O terceiro projeto de Grass para os feirantes é melhorar a infraestrutura das feiras. "Queremos dar espaços adequados, com banheiros, estacionamento com cobertura e que sejam cuidados para atrair a população", completou.