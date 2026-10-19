Brasília recebe conferência internacional sobre "Clima e Soberania"

A Escola Superior de defesa, local onde será realizada a 2ª Conferência Internacional sobre Soberania e Clima, com o tema "Segurança, Clima e Meio Ambiente: uma convergência estratégica" - (crédito: Reprodução / Google Maps)

Em 4 e 5 de novembro, Brasília recebe a 2ª Conferência Internacional sobre Soberania e Clima, com o tema "Segurança, Clima e Meio Ambiente: uma convergência estratégica". O evento, promovido pelo Centro Soberania e Clima, ocorre das 9h às 17h30, no auditório da Escola Superior de Defesa (ESD), no bairro Jardim Botânico. Contará com formato híbrido e com participação gratuita, mediante inscrição prévia pelo site do evento.

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De acordo com a organização, a conferência internacional debaterá "desafios para a segurança e a soberania do Brasil", assim como mudanças climáticas, o crime organizado e os minerais críticos. O debate reunirá autoridades civis e militares, pesquisadores, especialistas e representantes de instituições públicas e da sociedade civil do Brasil e do exterior

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"As mudanças climáticas já não podem ser tratadas apenas como uma questão ambiental. Eventos extremos, insegurança energética e hídrica, pressão sobre recursos naturais, transição para uma economia de baixo carbono e avanço de atividades ilícitas sobre territórios estão criando novos desafios para a segurança dos países e colocando a Amazônia no centro de disputas econômicas e geopolíticas", ressaltou a organização.

"A 1ª Conferência mostrou que é possível reunir, em diálogo franco, plural e democrático, civis e militares, academia e sociedade civil para tratar de temas de soberania e clima que raramente são debatidos em conjunto, e a convergência que identificamos ali mudou o patamar de incidência do Centro. Esta segunda edição parte dessa base para aprofundar um debate crítico e plural, capaz de se transformar em recomendações concretas para as políticas públicas do país”, destacou a diretora executiva do Centro Soberania e Clima, Mariana Nascimento Plum, via assessoria de imprensa.

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A programação será organizada em quatro painéis, responsáveis por tratar de diferentes dimensões entre segurança, clima e meio ambiente. Ainda está incluída a conversa "Conexões para Convergir", que reunirá convidados da academia e de instituições públicas, civis e militares.

Serviço



2ª Conferência Internacional sobre Soberania e Clima — “Segurança, Clima e Meio Ambiente: uma convergência estratégica”



Quando : dias 4 e 5 de novembro de 2026, das 9h às 17h30

: dias 4 e 5 de novembro de 2026, das 9h às 17h30 Onde : Auditório da Escola Superior de Defesa (ESD), Brasília/DF



: Auditório da Escola Superior de Defesa (ESD), Brasília/DF Inscrições e informações: soberaniaeclima.org.br/conferencia-2026