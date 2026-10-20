Samba da Guariba anuncia 3ª edição de projeto em Ceilândia

O Samba da Guariba Ensina abre a sua 3ª edição. Datas serão divulgadas em breve - (crédito: Divulação)

Por José Ghesti*

O Samba da Guariba Ensina anunciou a sua 3ª edição em Ceilândia. A iniciativa quer promover o samba como ferramenta de transformação social e como forma de preservar as tradições. O evento contará com oficinas de percussão e harmonia.

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Financiado pelo Ministério da Cultura, em parceria com o Coletivo Democrático e Popular Samba da Guariba, o projeto busca aproximar as novas gerações das raízes do samba e das culturas populares e tradicionais brasileiras.

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As oficinas serão conduzidas pelos músicos do Samba da Guariba que mostrarão aos participantes, por meio de práticas musicais, os ritmos, os instrumentos e os fundamentos do samba.

O projeto acontecerá em escolas de Ceilândia e na Casa da Cultura. As inscrições serão abertas em breve.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates