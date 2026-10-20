Leandro Grass defende infraestrutura e saúde na região de Água Quente

Grass dialogou com moradores e comerciantes sobre as principais demandas da comunidade - (crédito: Junior Rosa/Divulgação)

O candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) ao Governo do Distrito Federal (GDF), Leandro Grass, cumpriu agenda de campanha nesta terça-feira (20/10) na região administrativa de Água Quente. Acompanhado por apoiadores em uma caminhada pelo comércio local e em um trio elétrico, o petista dialogou com moradores e comerciantes sobre as principais demandas da comunidade.

Durante a atividade, Leandro Grass destacou as carências estruturais enfrentadas pelos moradores da nova região administrativa. "Nesses últimos 8 anos não trouxeram para cá aquilo que o povo precisa. Estamos aqui em Água Quente para dizer que vai ter mais escolas, creches públicas, saúde e vamos melhorar o transporte", ressaltou.

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A mobilidade urbana e a segurança também estiveram no centro das propostas apresentadas pelo postulante. Grass assumiu o compromisso de construir um novo terminal rodoviário de ônibus. "Muita gente que não consegue chegar em casa, não consegue chegar ao trabalho no horário. Vamos colocar um novo terminal de pé", disse.

Ao encerrar o trajeto, Grass lembrou sua atuação histórica na região. "Já estive aqui. Deixei um emenda parlamentar para a primeira escola daqui, que foi o Centro Educacional Myriam Ervilha. Depois apoiei uns projetos, tivemos uma ótima relação com o conselho de cultura construído depois da criação da região".