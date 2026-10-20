"Cortina de fumaça": Grass (PT) faz crítica a ato de Celina pelo FCDF

O candidato ao GDF, Leandro Grass (PT) panfletou em frente ao CEM 01 do Guará, na manhã desta terça-feira (20/10) e conversou com estudantes - (crédito: Beatriz Mascarenhas/CB/D.A.Press)

O candidato a governador do Distrito Federal Leandro Grass (PT) classificou como uma “cortina de fumaça” a manifestação prevista para esta quarta-feira (21/10) contra decisões do governo federal que, segundo Celina Leão (PP), afetarão o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF). Durante uma panfletagem em frente ao Centro de Ensino Médio (CEM) 01, no Guará I, nesta terça-feira (20/10), o petista questionou a prioridade dada ao tema e afirmou que os atos deveriam cobrar melhorias em áreas como saúde, educação e segurança pública.

A declaração ocorre após o Supremo Tribunal Federal (STF) se posicionar sobre a questão e a divulgação de dados do governo federal na semana passada. À imprensa, Grass também criticou a governadora Celina Leão (PP), a quem acusou de disseminar informações falsas sobre uma suposta redução dos recursos do fundo. “Eles se baseiam em uma mentira criada pela Celina de que o Fundo Constitucional está diminuindo ou sendo atacado, o que é mentira”, afirmou.

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O candidato defendeu que o debate seja direcionado às condições dos serviços públicos no DF e mencionou problemas na saúde, como a espera por exames, consultas e cirurgias, além do cenário da segurança pública. Na avaliação do petista, a atual gestão teve a oportunidade de melhorar os serviços públicos com os recursos disponíveis no FCDF, mas não conseguiu apresentar os resultados que considera necessários.

Grass comparou os valores que, segundo ele, eram destinados ao fundo durante o governo de Jair Bolsonaro (PL) com os do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “A Celina teve a chance de fazer o melhor governo utilizando os recursos do Fundo Constitucional, que subiu de R$ 16 bilhões no governo Bolsonaro (...) para R$ 28 bilhões no governo Lula”, declarou.

O candidato também apontou contradição entre o apoio de Celina a Bolsonaro e as críticas dela ao governo federal sobre o fundo. Para Grass, a mobilização contra as decisões do Planalto desvia a atenção de questões que afetam diretamente a população do Distrito Federal. Ele defendeu que manifestações políticas também cobrem respostas para as dificuldades enfrentadas nos serviços públicos e questionou por que os grupos envolvidos no ato não organizam mobilizações em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), da educação pública e da segurança.