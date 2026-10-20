Em sabatina, Grass promete investigar BRB e cobrar punição de responsáveis

Durante sabatina na Record Brasília, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) prometeu investigar as operações do Banco de Brasília (BRB) e buscar a responsabilização dos envolvidos. O petista ressaltou que, se eleito, vai procurar alternativas para recompor as finanças da instituição sem comprometer os recursos destinados aos serviços públicos.

O candidato ao Buriti afirmou que a população não pode ser prejudicada pela crise. “No meu governo, o povo não vai pagar a conta dos ladrões. Vou passar o pente-fino no BRB e no GDF inteiro”, declarou Grass ao ser questionado se autorizaria o uso de dinheiro público para socorrer o BRB, caso a instituição precise de aportes financeiros para manter as atividades.

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Grass disse que pretende recorrer à Justiça para cobrar a prisão dos responsáveis e o bloqueio de bens e valores. “Vamos atrás de quem roubou. Vamos na Justiça cobrar a prisão, o bloqueio de bens e do dinheiro de quem roubou o BRB, seja lá onde estiver esse dinheiro”, declarou.

Recursos públicos

O candidato também descartou utilizar verbas de áreas essenciais para cobrir eventuais prejuízos do banco. Entre os recursos que, segundo ele, não poderão ser comprometidos, estão os destinados à saúde, à educação e à segurança pública, além de benefícios sociais.

“Não vou permitir que o BRB seja recomposto a partir da educação, da saúde, da segurança pública, do dinheirinho que era para estar ajudando a população, do benefício do Prato Cheio, que eu vou melhorar”, afirmou.

Grass também citou o cartão de material escolar como exemplo de benefício que não deve ser prejudicado para cobrir as perdas da instituição. “Eu não quero que a população deixe de receber para poderem tapar o rombo do roubo”, disse.

Como alternativa, o petista defendeu a transparência nas informações financeiras do banco e a busca por uma solução negociada com órgãos federais. “Vou procurar uma saída para o BRB, primeiro, com transparência e credibilidade”, afirmou.