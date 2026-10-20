Grass fala em ampliar escolas em tempo integral e criar creches noturnas

A cinco dias das Eleições 2026, o candidato ao GDF Leandro Grass (PT) planeja ampliar escolas em tempo integral, construir creches públicas em regiões com maior demanda e criar espaços para crianças cujos pais trabalham à noite. As propostas foram apresentadas durante sabatina na Record Brasília, onde o petista afirmou que pretende ampliar o acesso à educação e oferecer alternativas para que as famílias consigam conciliar trabalho e cuidados com os filhos.

Ao ser questionado sobre a ampliação das escolas em tempo integral, Grass afirmou que pretende construir novas unidades e priorizar regiões onde faltam vagas em creches públicas. “Quantas mães, quantas famílias não conseguem trabalhar porque não tem creche ou escola integral para o filho? Só conseguem trabalhar um turno, não tem um local seguro para o filho ficar”, afirmou.

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Segundo Grass, a intenção é ampliar as oportunidades de formação dos estudantes. “Os jovens vão poder sair da escola com uma certificação para começar a trabalhar, ajudar a família, ajudar o pai e a mãe em casa, poder ter uma profissão e não ficar na rua, perdido ali, sujeito à violência e ao tráfico”, afirmou.

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Outra proposta apresentada pelo candidato é a implantação de cuidotecas em todas as cidades do DF. A ideia é criar espaços onde crianças possam permanecer enquanto os responsáveis trabalham durante a noite. Grass citou profissionais de restaurantes, bares, vigilantes e trabalhadores da educação noturna como exemplos de pessoas que podem enfrentar dificuldades para encontrar um local seguro para deixar os filhos durante o expediente. “Esse é o nosso projeto, para cuidar das crianças, dos adolescentes e apoiar a família”, declarou.

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Custos

Questionado sobre o valor para ampliar a rede de creches e escolas, Grass estimou que a construção de uma creche pública custa entre R$ 10 milhões e R$ 12 milhões. O sabatinado afirmou que pretende viabilizar as propostas por meio da reorganização das contas públicas e da busca por recursos federais. Ele citou Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, como uma das possibilidades para financiar investimentos no DF.

Grass também defendeu uma relação institucional com o governo federal, independentemente de diferenças partidárias. “O governador do DF tem que defender o DF. Não importa quem é o presidente da República, não importa se é do seu partido ou não, eu tenho que defender o meu povo, o povo que me elegeu, o povo que eu fui escolhido para governar para ele”, afirmou.

Tarifa zero

No transporte público, Grass defendeu a implementação da tarifa zero durante todos os dias da semana. A proposta prevê que ônibus e metrô sejam gratuitos para a população, e não apenas aos domingos e feriados, como ocorre atualmente no DF. “O transporte não é privilégio, tem que ser direito de todo mundo”, declarou.

Comércio

A revitalização de áreas comerciais também esteve entre os temas da sabatina. Questionado sobre a situação da W3 Sul, Grass defendeu transformar a avenida em um espaço com diferentes tipos de negócios, entre eles estabelecimentos gastronômicos, empresas de tecnologia e empreendimentos ligados à economia criativa.

A proposta é estimular a ocupação dos imóveis e recuperar o movimento de consumidores na região. “Na W3 Sul, o que eu defendo é que ela seja uma grande avenida como em várias capitais do mundo com diversos tipos de negócios. Economia criativa, tecnologia, cafés, restaurantes. Essa W3 será de novo, viva, ocupada e com muito emprego”, declarou.

O candidato também defendeu medidas de incentivo aos pequenos e médios empreendedores, como a oferta de microcrédito com juros de 2% a 3% ao ano, a redução da burocracia e a facilitação da regularização de documentos e licenças.

Segurança

Grass também relacionou a recuperação das áreas comerciais à melhoria da segurança e da infraestrutura urbana. Ele defendeu ruas bem iluminadas, calçadas acessíveis, melhores condições de circulação e reforço do policiamento.

Na segurança pública, Grass defendeu a contratação de policiais militares, policiais civis e bombeiros militares. Ele afirmou que pretende reorganizar o orçamento para ampliar o efetivo e melhorar os equipamentos utilizados pelas forças de segurança.

Grass ainda defendeu a continuidade de políticas públicas consideradas positivas, mesmo quando há mudança de administração. “Temos que acabar com essa história de que entra governo novo e o que é bom acaba e inventa-se outra coisa. Eu digo de novo: o que é bom continua”, afirmou.