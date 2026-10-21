Ato de professores na Praça do Buriti tem forte presença policial

O tema do ato promovido pelos professores é "Não ao Autoritarismo" - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

O ato realizado por professores da rede pública do Distrito Federal nesta quarta-feira (21/10), com o tema "Não ao Autoritarismo", em protesto contra o governo de Celina Leão (PP) e o secretário de Educação, Thiago Peixoto, conta com forte presença policial. Há policiais espalhados pela Praça do Buriti, próximos aos manifestantes, e agentes com escudos posicionados em frente ao Palácio do Buriti.

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Segundo o Sindicato dos Professores (Sinpro-DF), a candidata à reeleição Celina e o servidor Peixoto "esvaziam a mesa de negociação e há mais de 20 dias não dialogam com o Sinpro, mantendo paralisadas pautas fundamentais".

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel