Escola Carnavalesca fará formação em parceria com Acadêmicos da Asa Norte

Escola Carnavalesca anuncia terceira edição de formação sobre samba para iniciantes e avançados - (crédito: Divulgação)

Por José Ghesti*

A Escola Carnavalesca realizará, até maio, uma formação artística e cultural gratuita para interessados no universo do samba. O tema será “Do sonho à avenida”. Criado pelo Instituto Cultural e Social No Setor, o projeto tem como objetivo fortalecer o carnaval no Distrito Federal. Para esta terceira edição, o projeto faz parceria com a escola de samba Acadêmicos da Asa Norte.

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O primeiro módulo será dedicado à percussão, com aulas práticas junto a bateria da Acadêmicos da Asa Norte. As atividades serão na sede da agremiação, na Asa Norte, e na sede do Instituto No Setor, no Setor Comercial Sul.

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Além da percussão, a programação prevê oficinas temáticas, mentorias e atividades práticas de produção cultural, que serão realizadas na sede do Instituto No Setor. O cronograma será divulgado posteriormente.

Haverá também uma divisão entre turmas de avançados e iniciantes. As aulas para os avançados terá início em 28 de outubro, às quartas-feiras, das 19h às 21h30. Já as aulas para os iniciantes começarão em 9 de novembro, às segundas-feiras, também das 19h às 21h30.

As inscrições para as turmas de percussão estão abertas e são gratuitas, com vagas limitadas e certificação para os participantes. O projeto se encerrará em maio de 2027.

Estagiário sob supervisão de Tharsila Prates

