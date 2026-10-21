Primeiro dia de reversão na Ponte JK divide opiniões de motoristas

O primeiro dia de testes da operação de reversão de faixas na Estrada Parque Juscelino Kubitschek (DF-027), na Ponte JK, registrou opiniões divididas e impacto direto no tráfego da região na manhã desta quarta-feira (21/10). Das 6h às 9h, duas faixas do sentido São Sebastião/Jardim Botânico foram invertidas para atender aos motoristas que seguiam em direção ao Plano Piloto. Enquanto o fluxo rumo ao centro da capital fluiu com mais rapidez, quem trafegava no sentido contrário enfrentou retenções e lentidão.

Motoristas que seguiam em direção ao Jardim Botânico e a São Sebastião demonstraram insatisfação com o acúmulo de veículos, fazendo sinais de desaprovação durante o percurso. Já na via reversa, o alívio no tempo de viagem foi comemorado por quem depende do trecho diariamente.

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Morador do Capão Comprido, em São Sebastião, o trabalhador Luan Heredias, 25 anos, relatou uma redução significativa no tempo do trajeto. "A gente costumava gastar de 40 a 50 minutos. Hoje, com a via reversa, gastei entre 25 e 30 minutos. Antes eu passava de 10 a 15 minutos parado na curva. Consegui vir na velocidade da via e achei bem satisfatório", afirmou.

Quem utiliza o transporte público também percebeu a diferença. Gabriel Resende, 25, morador do Bairro São José, em São Sebastião, destacou que o percurso de ônibus foi mais célere. "Diferente dos outros dias, hoje foi bem mais tranquilo e fluiu super bem. Reduziu uns 20 minutos no tempo de viagem", contou.









Avaliação técnica

Em entrevista prévia ao CB.Poder, nesta terça (20/10), o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF), Fauzi Nacfur Júnior, ressaltou que a operação tem caráter experimental e visa reduzir o tempo de deslocamento no horário de pico matutino.

Fauzi pontuou que a velocidade máxima no trecho reverso foi reduzida para 60 km/h por questões de segurança viária e ressaltou que o órgão não hesitará em reavaliar a medida caso os prejuízos superem os ganhos. "Se o cidadão não conseguiu ganhar o tempo que a gente esperava, temos que voltar atrás. Mexer com a vida das pessoas e não dar um ganho para elas não faz sentido", explicou.

Presente no local durante a operação, o agente do DER-DF Estevão Gonçalo informou que o dia serviu como um período de observação e que não foram registrados sinistros de trânsito na via. O agente confirmou que o congestionamento gerado no sentido Lago Sul/Jardim Botânico será o foco principal das análises da equipe técnica.

"A avaliação final é mais positiva do que negativa. Quem foi beneficiado aprovou, mas sabemos que o pessoal no sentido Jardim Botânico sentiu um pouco com o congestionamento. Essa questão será o tema principal da nossa reunião de deliberação para equilibrar os dois sentidos e trazer o melhor para todos os usuários", ponderou o agente.

O teste da operação reversa na DF-027 terá continuidade nesta quinta-feira (22/10).