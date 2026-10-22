Pesquisa Correio/Opinião indica Celina com 59,3% dos votos válidos e Grass com 40,7%

A última rodada da pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política antes do segundo turno aponta vitória da candidata Celina Leão (PP) na disputa ao Palácio do Buriti. No levantamento dos votos válidos, a governadora que concorre à reeleição tem 59,3%. Leandro Grass (PT), 40,7%.

A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Registrada na Justiça Eleitoral com o número DF-08851/2026, a pesquisa foi a campo entre 16 e 19 de outubro, com 1.006 entrevistas presenciais em 31 regiões administrativas. Esta é a sexta rodada nas eleições de 2026.



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Pesquisa Correio-Opinião: votos válidos e intenção de voto no 2º turno por grupo de eleitorado (foto: valdo )

Na consulta espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Celina soma 50,1% contra 34% de Grass. Entre os entrevistados, 0,4% apontaram outro candidato, 7,1% disseram que vão votar em branco, nulo ou em nenhum e 8,5% não souberam avaliar. Quando os dois concorrentes do segundo turno são identificados para o eleitor, na consulta estimulada, 54,6% disseram que preferem Celina, e 37,5%, Leandro Grass. Outros 5,7% vão de branco, nulo ou não votarão em nenhum dos dois e 2,2% não têm nenhuma preferência.



O quadro, segundo a pesquisa, dificilmente mudará até domingo, dia da votação. Entre os eleitores de Celina, 89,2% afirmaram que a decisão sobre votar na candidata do PP é definitiva. Enquanto 10,1% disseram que podem mudar e 0,7% não souberam se podem voltar atrás. Entre os que votam em Leandro Grass, o percentual de convicção é ainda maior: 94,2% não vão trocar de candidato; e 5,8% ainda podem rever essa posição. “Na disputa ao governo do DF não tem retorno, não tem como virar. Pode ser que o Leandro Grass cresça um pouco até domingo, mas o cenário está consolidado”, afirma Carlos André Machado, diretor de Negócios do Opinião Inteligência Política.



A avaliação é compartilhada pelo CEO do instituto, Alexandre Garcia, segundo o qual, com uma diferença de apenas 168 votos no primeiro turno, a vitória poderia ter ocorrido em 4 de outubro, caso eleitores não tivessem errado o número da candidata. Mais de 26 mil eleitores apertaram o 22 e não o 11 de Celina e acabaram anulando o voto.

Uma das perguntas feitas aos entrevistados foi sobre a identificação do candidato na urna. Entre os eleitores de Celina, 80% disseram que sabem que o número dela é o 11. Outros 17,1% não têm conhecimento e apenas 2,1% citaram outro número, sendo que desses 1,7% apontaram o 22. No caso de Grass, 83,7% sabem que o petista é o candidato do 13. Mas ainda há dúvidas: 0,7% apontaram o 11 e 0,3%, o 22. Entre os que não tinham o número de Grass de cabeça, o percentual é de 15,3%.



O perfil do eleitor



A pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política identificou o perfil dos eleitores dos dois candidatos que disputam o segundo turno para o Governo do Distrito Federal. Leandro Grass (PT) vence de Celina Leão (PP) entre os eleitores com renda familiar acima de R$ 9,5 mil. Ele tem 48,4% e ela, 46,9%. O petista está na frente entre quem não tem religião. Soma 57,1%, contra 33,8%. Grass é forte entre os espíritas e adeptos de outras religiões. Soma 68,9% contra 29,8% da adversária. E, como esperado, o petista tem mais votos entre os eleitores de Lula (PT). Alcança 74,6%.



Mesmo entre o eleitorado do presidente Lula, Celina tem votos. Segundo a pesquisa, 20,3% dessa parcela apoia nacionalmente com o projeto do PT e no Distrito Federal opta pela reeleição da governadora do PP. Entre os que vão votar em Flavio Bolsonaro (PL), 88,3% seguem a lógica local e preferem manter Celina no Palácio do Buriti.



A candidata do PP vence em quase todas os grupos do eleitorado. Mas é mais forte entre os eleitores que com apenas o ensino fundamental (62,4%) e médio completo (60%), e entre os evangélicos e pentecostais (73,7%). Celina também ganha de Grass entre os homens. Ela tem 59,7% e ele, 29,9%. A diferença é maior entre os candidatos no eleitorado masculino do que no feminino. Entre as eleitoras, Grass alcança 44%, contra 50,2% de Celina.

À frente ao longo da campanha

Candidata à reeleição, a governadora Celina Leão (PP) foi vidraça na campanha inteira, especialmente pelas demandas na saúde pública e a crise do BRB-Master, exploradas pelos adversários. Mas Celina liderou do começo ao fim a disputa ao Palácio do Buriti. Nesse embate, ela teve sempre dois oponentes principais: o ex-governador José Roberto Arruda (PSD), que acabou sendo impedido pela Justiça Eleitoral de concorrer, e o ex-presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e ex-deputado distrital Leandro Grass (PT).



Na primeira rodada da pesquisa Correio-Opinião Inteligência Política, divulgada em junho, antes mesmo do registro das candidaturas no Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), Celina contava com 27,6% das intenções de votos, na consulta estimulada. Arruda apareceu como segundo colocado, com 23,5%. Grass estava na terceira posição, com 9,2%.



Na segunda rodada, em julho, Celina chegou a 32,4% e se afastou de Arruda que registrou 24%. Grass permaneceu em terceiro, com 9,8%. O cenário eleitoral se manteve estável na terceira rodada da pesquisa, que foi a campo entre 29 e 31 de agosto. Celina continuou na liderança, com 32% das intenções de votos, com Arruda em segundo, com 23,3%. Foi nesse momento que Leandro Grass começou a crescer. Ele chegou nessa rodada a 12,5%.



Em setembro, à medida em que ficava claro que sua candidatura seria vetada pela Justiça, Arruda começou a perder pontos. Na quarta rodada, que foi a campo entre 17 e 19 de setembro, Celina praticamente não saiu do lugar, com 32,9% e Arruda caiu para 20,6%. Leandro Grass manteve a tendência de crescimento e chegou a 17,3%.



Na quinta rodada, divulgada quatro dias antes da eleição, Celina registrava 53,1% dos votos válidos, quando se desconsideram os nulos, brancos e indecisos. O segundo colocado era Grass que apareceu com 27,5%. Arruda já estava fora do pleito, com a rejeição do registro de sua candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



As urnas confirmaram o favoritismo de Celina Leão que alcançou 49,93% dos votos válidos, com Leandro Grass em segundo. O petista conquistou 34,47% dos votos. Por uma diferença de 0,7%, correspondente a 168 votos, o duelo foi para o segundo turno e será decidido no próximo domingo.