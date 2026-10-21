Após teste inicial, reversão da Ponte JK terá ajustes nesta quinta-feira (22/10)

O esquema de reversão da Estrada Parque Juscelino Kubitschek (EPJK/DF-027), da qual faz parte a Ponte JK, passará por alterações estratégicas, nesta quinta-feira (22/10). A operação experimental, que será realizada de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, no sentido Jardim Botânico-Plano Piloto, começou nesta quarta-feira (21/10) e passa por intervenções técnicas para otimizar o fluxo de passageiros e motoristas.

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Com as mudanças, quem sai do Jardim Botânico rumo ao centro da capital tem um ganho significativo no trajeto. "O motorista que sair do Jardim Botânico, sentido Plano Piloto, logo após passar pelo balão do Solar de Brasília e acessar a DF-027, terá além das três faixas regulares do lado direito, mais uma faixa revertida do lado oposto", detalha a nota do DER-DF. A via adicional segue até a travessia da Ponte JK, terminando na altura do trevo do Conselho de Justiça Federal (CJF), onde o tráfego volta a fluir em três faixas.

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As modificações ocorrem após uma avaliação minuciosa das primeiras horas do projeto no trânsito. De acordo com o órgão, "após o primeiro dia de implementação da operação de reversão, técnicos verificaram a necessidade de realizar alguns ajustes, para que a operação de fluidez possa funcionar ainda melhor". A expectativa é atender a demanda diária de quase 50 mil veículos que circulam vindo de São Sebastião, Jardim Botânico e áreas adjacentes.

Além do incremento de mais de 33% na capacidade de tráfego rumo ao Plano Piloto, a segurança dos motoristas foi colocada em primeiro plano. "Para garantir a segurança de todos os usuários da via, a velocidade na pista, onde acontecerá a reversão, foi reduzida de 80 km/h para 60 km/h. Vale destacar que, nas três pistas habituais, a velocidade regulamentar continuará a ser de 80 km/h", reforçou a autarquia.

A ação coordenada mobiliza uma força-tarefa entre DER-DF, Detran-DF, Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran/PMDF). Cada trecho contará com monitoramento especializado: a PMDF atuará no balão do Solar de Brasília, o DER-DF na EPJK e o Detran-DF do fim da rodovia até o entroncamento com a L4 Sul. Para evitar imprevistos e acidentes, o DER-DF orienta os condutores a redobrarem a atenção na via ao longo de todo o percurso.