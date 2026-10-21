Celina promete nomeação de policiais penais e defende isonomia entre forças

A governadora do Distrito Federal e candidata a reeleição, Celina Leão (PP), afirmou que, se eleita, pretende nomear mais policiais penais e trabalhar pela isonomia entre as forças de segurança pública do DF. As declarações foram feitas nesta quarta-feira (21/10), durante uma agenda de campanha, em uma conversa com os integrantes da categoria. A chefe do Executivo local também destacou a necessidade de garantir acesso a plano de saúde aos servidores da corporação.

Durante o discurso, Celina ressaltou que acompanha a categoria antes mesmo de assumir o primeiro mandato como deputada distrital e classificou o trabalho dos policiais como fundamental para a segurança pública. "É uma categoria que faz um trabalho fundamental. Muitas vezes é invisibilizada, mas precisa de ser vista”, declarou.

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A governadora relacionou o trabalho dos policiais penais ao enfrentamento do crime organizado na capital. A candidata enfatizou que possíveis falhas no sistema prisional podem favorecer a atuação de facções criminosas fora das unidades de detenção. “Se temos um sistema prisional falho, o tráfico, as facções entram dentro da cidade. E é lá dentro do presídio que eles combatem isso”, afirmou Celina.

Saúde



Além das nomeações e isonomia, a atual chefe do Butiri também apontou a assistência à saúde como uma das prioridades. “O plano de saúde para a categoria é fundamental. Imagina ter um servidor da segurança que tem plano de saúde e outro que não tem. Então é uma prioridade também nossa e é um compromisso nosso”, disse.