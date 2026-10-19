Ponte JK terá cinco faixas no sentido Plano Piloto a partir de quarta-feira

A operação vai funcionar das 6h às 9h da manhã, com cinco faixas destinadas ao fluxo em direção ao Plano Piloto - (crédito: Fotos: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) realizará, a partir desta quarta-feira (21/10), uma operação experimental com cinco faixas de circulação no sentido Brasília na Estrada Parque Juscelino Kubitschek (DF-027), que passa pela Ponte JK. De acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), a iniciativa é uma reivindicação antiga de moradores do Jardim Botânico e de São Sebastião, em que a proposta é melhorar os deslocamentos diários em direção ao Plano Piloto.

A operação vai funcionar das 6h às 9h da manhã, em que serão três faixas no sentido habitual e duas faixas da pista contrária temporariamente utilizadas em contrafluxo. Segundo a DER-DF, a expectativa é aumentar em mais de 50% a capacidade de tráfego nesse sentido.

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Para viabilizar a reversão, alguns serviços começaram no início deste mês. Entre as obras estão a abertura de cruzamentos no canteiro central, adequação de acessos e implantação de sinalização e mecanismos de controle para permitir a circulação em contrafluxo.

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A operação conta com apoio do Departamento de Trânsito (Detran-DF) — o órgão ficará responsável pelo controle da Ponte JK — e da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que atuará na chegada próximo à L4 Sul. O DER cuidará dos trechos entre a Estrada Parque Contorno (DF-001) e a Estrada Parque Dom Bosco (DF-025).

*Estagiário sob a supervisão de Tharsila Prates