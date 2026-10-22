Em sabatina, Leandro Grass promete zerar fila da saúde e ampliar habitação

O candidato ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass (PT), apresentou propostas para a saúde pública, educação, habitação e gestão das finanças públicas durante sabatina na rádio BandNews, na manhã desta quinta-feira (22/10). Na área da saúde, o petista prometeu decretar emergência para acelerar os atendimentos e enfrentar a fila de exames, consultas e cirurgias. Ele também criticou a gestão da adversária, Celina Leão (PP), e questionou as medidas adotadas pelo governo para reduzir a espera dos pacientes.

Em relação à educação, o candidato do Partido dos Trabalhados defendeu a implementação do ensino em tempo integral. Durante a sabatina, Leandro ainda apresentou propostas para a gestão do Banco de Brasília (BRB), reforçando a necessidade de acesso ao balanço da empresa para que sejam tomadas as medidas ideais.

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Saúde

Grass afirmou que pretende nomear um secretário de Saúde com perfil técnico e convocar profissionais aprovados em concursos públicos para reforçar o atendimento. Entre as medidas anunciadas, estão a nomeação de 5 mil enfermeiros e a convocação de agentes comunitários de saúde. O candidato também defendeu ampliar a oferta de carretas de exames, em articulação com o governo federal, para agilizar diagnósticos e reduzir a fila de espera, especialmente de pacientes com câncer.

“Eu quero saber qual é a proposta dela para enfrentar a fila que ela criou. A minha proposta é o seguinte: ganha o governo, decretei a emergência que a gente precisa, nós vamos imediatamente nomear os enfermeiros que estão no concurso, 5.000, os agentes comunitários de saúde, trazer as carretas agora tem especialista para zerar a fila de exame”, declarou. Grass citou relatos de pacientes que aguardam meses por atendimento oncológico e disse que pretende acelerar os tratamentos.

O petista também propôs utilizar a capacidade ociosa de clínicas privadas e filantrópicas para ampliar os atendimentos gratuitos à população, com pagamentos pela tabela do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele prometeu tirar do papel o Hospital Oncológico, o Hospital Ortopédico e o Hospital de São Sebastião, além de ampliar a rede de policlínicas e os equipamentos disponíveis nos hospitais. Outra medida anunciada foi a criação de um painel público para acompanhar as filas e os prazos de atendimento.

Na assistência aos servidores públicos, Grass defendeu reconstruir o plano de saúde do funcionalismo, administrado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (Inas). A proposta prevê uma auditoria para apurar possíveis irregularidades e a responsabilização criminal de envolvidos em desvios. O candidato também afirmou que pretende ampliar a oferta de consultas e exames e melhorar a transparência na gestão dos recursos da saúde.

BRB e finanças públicas

Ao abordar a situação financeira do Banco de Brasília (BRB), Grass defendeu a divulgação do balanço da instituição e a realização de uma auditoria para dimensionar as perdas e identificar eventuais responsáveis por irregularidades. O candidato afirmou que pretende priorizar a recuperação do banco para preservar programas sociais operados pela instituição, como o Cartão Prato Cheio, o Cartão Material Escolar e o Cartão Uniforme Escolar. Caso as alternativas de recuperação sejam esgotadas, ele propõe buscar soluções junto a bancos federais para proteger os empregos dos trabalhadores concursados.

O candidato também criticou a destinação de recursos do Fundo de Saúde ao BRB. “Tinha uns 120 milhões agora do Fundo de Saúde para investir na saúde, quê que a Celina fez? Ela botou no BRB. Ontem o Tribunal de Contas pediu explicação. Então, o problema não é recurso”, afirmou. Grass sustentou que o Distrito Federal dispõe de recursos para ampliar os serviços públicos e mencionou o crescimento do Fundo Constitucional do DF, que, segundo ele, passou de R$ 16 bilhões para R$ 28 bilhões.

Educação e habitação

Na educação, Grass defendeu a implementação do ensino em tempo integral e a valorização dos professores, com reestruturação da carreira do magistério público. Na área habitacional, prometeu ampliar a oferta de moradias populares por meio de um plano voltado à entrega de 40 mil unidades habitacionais.

O candidato também afirmou que pretende adotar regras de transparência e moralidade na administração pública para impedir que integrantes de sua família mantenham contratos com empresas prestadoras de serviços ao Governo do Distrito Federal. Ao final, Grass voltou a cobrar que Celina Leão apresente suas propostas em debates públicos. “Eu tô disponível”, declarou.