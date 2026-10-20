Na reta final, Leandro Grass diz que vai manter o diálogo com os eleitores

Na área de segurança pública, Grass afirmou que a violência aumentou no Recanto das Emas e citou o crescimento dos roubos e furtos como problemas que precisam ser enfrentados - (crédito: Foto: Junior Rosa/Divulgação)

Durante agenda de campanha no Recanto das Emas, nesta terça-feira (20/10), o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou que a estratégia para a reta final do segundo turno será reforçar as propostas e apontar problemas da atual gestão. Antes de uma carreata na região, o petista afirmou que pretende intensificar o diálogo com os eleitores e apresentar alternativas para áreas como saúde, segurança pública e educação. “A estratégia é falar a verdade e denunciar a mentira”, declarou.

Grass também defendeu a necessidade de manter a proximidade com a população. “A estratégia é trazer as propostas e mostrar o que foram os últimos oito anos. Vamos escutar a população e não virar as costas para ela. É acolher as pessoas, aqueles que pensam diferente, mas querem o DF melhor”, afirmou.

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Propostas

Durante a passagem pela cidade, Grass destacou a construção de um hospital público como uma das prioridades para a região administrativa. Segundo ele, a população aguarda há anos pela unidade, enquanto enfrenta dificuldades de acesso aos serviços de saúde. “Vamos colocar o hospital do Recanto de pé”, declarou.

Na área de segurança pública, Grass afirmou que a violência aumentou no Recanto das Emas e citou o crescimento dos roubos e furtos como problemas que precisam ser enfrentados.

Outra proposta apresentada foi a ampliação da oferta de creches públicas. Para o candidato, a falta de vagas prejudica famílias que precisam trabalhar e não têm onde deixar os filhos. “Vamos zerar a fila da creche, porque tem muitas famílias que não conseguem trabalhar, pois não tem creches públicas aqui suficientes”, afirmou.

Oportunidades

As pautas de educação e a inserção dos jovens no mercado de trabalho também estiveram entre os temas abordados pelo candidato. Grass defendeu a ampliação do ensino integral e a oferta de formação profissional ainda durante o ensino médio. “Dar ao jovem a oportunidade de estudar em uma boa escola. E não na pior escola de ensino médio do Brasil, como é no atual governo”, ressaltou.

O candidato disse que pretende investir em escolas de tempo integral, com atividades de arte, ciência e tecnologia, além de cursos de robótica, inteligência artificial e formação tecnológica. A proposta, segundo ele, é preparar os estudantes tanto para o ingresso no ensino superior quanto para o mercado de trabalho. “Essa é a nossa proposta. Um lugar em que o jovem se sinta entusiasmado, motivado, animado de viver. Que ele tenha acesso à cultura e acesso ao transporte gratuito. Além de construir a sua vida e futuro”, concluiu.