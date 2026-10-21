Leandro Grass aciona PF após declarações de Celina Leão

Grass alega que a chefe do Executivo local teria dado declarações insinuando que ele poderia praticar atos de violência contra mulheres. - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) acionou a Polícia Federal contra a governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP), pedindo a abertura de um inquérito por suposto crime de injúria eleitoral. Grass alega que a chefe do Executivo local teria dado declarações insinuando que ele poderia praticar atos de violência contra mulheres.

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O episódio teve início na última terça-feira (20/10), ao término de uma entrevista concedida por Celina a uma emissora de rádio. Em conversa gravada com profissionais de imprensa, a governadora teria afirmado que não pretendia participar de novos debates com Grass e ironizado a postura dele. “Uma pessoa que não sabe se portar em um debate na frente das câmeras, já imaginou o que ele poderia fazer com mulheres escondido?”, teria declarado na ocasião.

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A defesa de Leandro Grass registrou um boletim de ocorrência virtual junto à Polícia Civil (PCDF) no mesmo dia da suposta declaração. Contudo, o procedimento foi cancelado pela corporação sob a justificativa de que, por envolver o contexto da disputa eleitoral, a competência para apuração caberia à Justiça Eleitoral e à Polícia Federal.

Os advogados do petista formalizaram a notícia-crime na Polícia Federal. A petição solicita a apuração do enquadramento no artigo 326 do Código Eleitoral (injúria eleitoral), combinada com a causa de aumento de pena prevista no artigo 327, inciso III, que trata de ofensas proferidas na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a sua divulgação.

Na representação protocolada, os advogados sustentam que a fala da governadora ultrapassou os limites do debate político e imputou gravidade infundada ao associar o candidato à violência de gênero sem respaldo factual. A peça jurídica enfatiza, ainda, "que o uso de uma frase interrogativa por parte da governadora não afasta o caráter ofensivo nem diminui o impacto de sua veiculação na mídia".

A defesa anexou à notícia-crime certidões criminais que comprovariam a inexistência de acusações ou investigações contra Grass. Além da apuração na esfera criminal e eleitoral, os advogados do candidato ressaltaram que poderão buscar reparação por danos morais na Justiça Cível, resguardando, também, o direito de interpor queixa-crime caso os fatos não sejam absorvidos exclusivamente pela legislação eleitoral.

Procurada pelo Correio, a equipe de campanha de Celina Leão informou que não comentará o caso.