Leandro Grass participa de ato com cristãos no Teatro dos Bancários

Grass destacou a relevância estratégica e simbólica do ato para dar energia e coragem aos apoiadores antes da ida às urnas - (crédito: Divulgação)

Na reta final da campanha eleitoral, o candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) participou do encontro "Cristãos pela Democracia", realizado no Teatro dos Bancários, nesta quarta-feira (21/10). O ato reuniu lideranças políticas e religiosas para fortalecer a militância nos últimos quatro dias de disputa e reafirmar o compromisso com valores democráticos. Entre as personalidades presentes no evento estiveram o advogado-geral da União, Jorge Messias, o deputado distrital Max Maciel (PSol) e o deputado federal Pastor Henrique Vieira (Psol-RJ).

Durante sua fala, Leandro Grass destacou a relevância estratégica e simbólica do ato para dar energia e coragem aos apoiadores antes da ida às urnas. O candidato ao Palácio do Buriti ressaltou a necessidade de dialogar com os eleitores que ainda estão indecisos ou desiludidos com o cenário político do país. Em seu discurso, ele enfatizou a urgência de resgatar o sentido comunitário e humanitário da vida pública diante das divisões sociais recentes.

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"Esse ato tem uma força muito grande e uma importância enorme para aquilo que nós vamos levar para fora. Vamos para as ruas multiplicar toda essa energia, esse afeto e essa coragem para outros lugares. Tenho muitas pessoas para disputar. Tem muita gente esperando a nossa palavra", afirmou Leandro Grass.

O candidato do PT também fez críticas severas ao uso da política como instrumento de divisão e violência nos últimos anos. "Muita gente desiludida, desesperançosa e machucada por várias razões, mas também pela política. Pela forma como a política foi conduzida ao longo desses últimos anos do Brasil. Pela forma como utilizaram a política para promover morte, ódio e violência. E isso tirou muita gente do caminho e fez com que essas pessoas, infelizmente, virassem as costas para a política. ", completou.

Por sua vez, o Pastor Henrique Vieira reforçou a convergência entre fé cristã, justiça social e o projeto político encabeçado pela coligação. "Sou cristão e eu voto em Lula (PT), por amor ao Brasil e ao povo brasileiro. Pelo combate à fome, pela justiça social, pela vida das mulheres, pela educação pública, pelo SUS, porque eu amo todas as pessoas sem qualquer preconceito e discriminação, com muita alegria, como cristão, eu vou votar em Lula e acho que não estou sozinho", declarou o parlamentar.