Passageiro que ia para Europa é preso com 1,3 kg de cocaína em Brasília

O homem foi abordado no Aeroporto Internacional de Brasília durante inspeção da bagagem - (crédito: Divulgação: Receita Federal)

Um homem de 21 anos foi preso por tentar embarcar com 1,3 quilo de cocaína para a Europa. A ação aconteceu no Aeroporto Internacional de Brasília, nessa quarta-feira (21/10), durante uma ação de fiscalização da Receita Federal.

O suspeito foi selecionado para os procedimentos de gerenciamento de risco empregados pelo órgão. Durante a inspeção da bagagem, as servidoras identificaram um fundo falso dentro da mochila, onde as drogas estavam escondidas.

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O viajante sairia de Brasília, com conexão para Lisboa (Portugal) e destino final em Paris (França). A substância ilícita e o homem foram encaminhados às autoridades competentes.