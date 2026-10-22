Mulher é presa por tráfico de drogas e tenta subornar policial

Mulher é presa pro tráfico de drogas e tenativa de suborno à um policial militar - (crédito: Divulgação/PMDF)

Por José Ghesti*—Uma mulher foi presa, na manhã desta quinta-feira (22/10), por tráfico de drogas e por tentativa de suborno a um policial militar. O caso aconteceu na Entre Quadra Norte Noroeste (EQNN) 1/3, em Ceilândia Norte.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizava um patrulhamento ostensivo pela região quando abordou um grupo de pessoas em frente a uma loja. A suspeita estava entre essas pessoas.

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Ela possuía 39 porções de cocaína, uma porção de crack e R$ 2.900 em espécie. Além disso, a mulher usava uma tornozeleira eletrônica e, inicialmente, havia se recusado a se identificar.

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Durante a ocorrência, a suspeita tentou subornar um policial com o dinheiro em espécie que continha, em troca de ser liberada, o que configurou crime de corrupção ativa. Após as consultas no sistema, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra a mulher por tráfico de drogas. Ela foi encaminhada para a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para as providências cabíveis.