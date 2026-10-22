Adolescente é esfaqueado quatro vezes durante roubo de bicicleta na EPTG

Vítima foi socorrida consciente e levada ao hospital após atendimento do Corpo de Bombeiros - (crédito: Caio Gomez/CB/DA.Press)

Um adolescente foi esfaqueado quatro vezes durante um roubo de bicicleta nesta quinta-feira (22/10), na via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), no sentido Plano Piloto, na altura do Residencial Lúcio Costa. O jovem foi encontrado ferido em um ponto de ônibus, com sangramento ativo, e precisou ser encaminhado ao hospital.

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 8h06, e encontrou a vítima consciente e orientada, mas com sinais de possível choque hipovolêmico, condição provocada pela perda significativa de sangue. Após os primeiros socorros e a regulação médica, o adolescente foi levado à rede hospitalar.

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Segundo o relato da vítima aos socorristas, dois indivíduos, aparentemente também adolescentes, o abordaram, roubaram a bicicleta e o atingiram com golpes de arma branca.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada, mas, quando a equipe chegou ao local, os suspeitos já haviam fugido. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará)



