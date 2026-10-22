Vídeo: confira momento em que adolescente é esfaqueado na EPTG

Imagens mostram dois indivíduos a caminho do jovem, que foi atingido por quatro golpes de arma branca durante roubo nesta quinta-feira (22/10) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Imagens mostram o momento em que um adolescente foi assaltado e esfaqueado durante o roubo de uma bicicleta, na via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), na altura do Residencial Lúcio Costa, no Guará, nesta quinta-feira (22/10). Dois indivíduos abordaram a vítima, desferiram golpes com arma branca e fugiram. Segundo o relato do adolescente, os suspeitos também eram menores de idade. Após a agressão, uma pessoa que estava na parada de ônibus se aproximou e acolheu o garoto.

Ele foi atingido por quatro golpes e socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), consciente e orientado, mas com sangramento ativo e sinais sugestivos de choque hipovolêmico, condição provocada pela perda significativa de sangue.

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Após os primeiros socorros, o jovem foi encaminhado ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde recebeu atendimento das equipes médicas e multiprofissionais. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), ele segue em observação na unidade hospitalar. Outros detalhes sobre o estado de saúde dele não foram informados.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada, mas os suspeitos já haviam fugido quando os militares chegaram ao local. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará).

Veja o momento em que o jovem é atacado:

