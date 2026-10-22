Jovem esfaqueado em roubo de bicicleta está em observação no Hospital de Base

O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) informou que o jovem recebeu atendimento das equipes multiprofissionais no hospital - (crédito: Davidyson Damasceno/Ascom IGESDF)

O adolescente esfaqueado durante o roubo de uma bicicleta, na manhã desta quinta-feira (22/10), na via marginal da Estrada Parque Taguatinga (EPTG), segue em observação no Hospital de Base. Segundo o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF), que gere a unidade, o jovem recebeu atendimento das equipes multiprofissionais no local.

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Em nota, o Iges-DF informou que não divulgará outros detalhes sobre o quadro clínico do adolescente, procedimentos realizados ou informações do prontuário, em respeito à privacidade e à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

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Caso

O crime ocorreu por volta das 8h, na altura do Residencial Lúcio Costa, no Guará, no sentido Plano Piloto. O adolescente foi atingido por quatro golpes de arma branca durante a abordagem de dois indivíduos, que segundo o relato ao Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF), também adolescentes, roubaram a bicicleta da vítima.

Os socorristas foram acionados para atender a ocorrência e encontraram o jovem em um ponto de ônibus, consciente e orientado, mas com sangramento ativo e sinais de choque hipovolêmico, condição provocada pela perda significativa de sangue. Após os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital de Base.

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A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada, mas os suspeitos já haviam fugido quando os militares chegaram ao local. O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Polícia (Guará).