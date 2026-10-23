Empresa movimentou R$ 1,3 milhão do tráfico em 60 dias, diz PCDF

As investigações começaram em junho de 2025, após a prisão de um homem suspeito de comandar o tráfico nas quadras 621 e 623 de Samambaia - (crédito: PCDF/Reprodução)

Uma organização suspeita de reunir dinheiro de traficantes do Distrito Federal para comprar drogas em outros estados e distribuí-las na capital é alvo de uma operação da Polícia Civil (PCDF) nesta sexta-feira (23/10). Segundo a investigação, uma empresa registrada para comercializar peças automotivas movimentou R$ 1,3 milhão em apenas 60 dias, embora não tivesse sede física compatível com a atividade declarada.

Batizada de Consortium, a operação foi deflagrada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), que cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em Samambaia, Sol Nascente e Taguatinga. Quatro homens apontados como integrantes do grupo foram alvos da ação.

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As investigações começaram em junho de 2025, após a prisão de um homem suspeito de comandar o tráfico nas quadras 621 e 623 de Samambaia. A análise do material apreendido levou os policiais a suspeitar que ele recebia drogas da organização agora investigada.

De acordo com a PCDF, o grupo funcionava como uma espécie de consórcio: traficantes locais transferiam dinheiro para financiar a compra dos entorpecentes, enquanto os responsáveis pela estrutura adquiriam, transportavam e armazenavam as drogas. Depois, o material era repartido entre os participantes.

Para manter a operação, os investigados utilizariam imóveis como depósitos e pontos de distribuição, sobretudo chácaras em Samambaia e no Sol Nascente.

Os policiais também identificaram indícios de lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada. Uma delas, formalmente constituída para atuar no comércio de peças automotivas, chamou a atenção pelo volume de recursos movimentados em um intervalo de dois meses e pela ausência de uma estrutura física compatível com o negócio declarado.

Os investigados poderão responder por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, as penas podem chegar a 33 anos de prisão, conforme o enquadramento jurídico dos crimes.