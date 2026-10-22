Zoológico de Brasília fechará no 2º turno das eleições

A paralisação do atendimento ao público não afeta o cuidado diário com os animais que ficam no parque - (crédito: Divulgação/FJZB)

O Zoológico de Brasília estará de portas fechadas para a visitação pública neste domingo (25/10), data em que é realizado o segundo turno das Eleições 2026. A medida segue a determinação oficial do Conselho Deliberativo da Fundação Zoológico de Brasília para assegurar a organização e a logística da instituição durante o pleito.

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Segundo a nota oficial assinada pela diretora-presidente substituta, Edilene Dias Cerqueira, a paralisação do atendimento ao público não afeta o cuidado diário com os animais que ficam no parque. "Permanecem integralmente mantidas, em regime de escala, as atividades de manejo e bem-estar animal, o plantão veterinário e a vigilância patrimonial", diz o aviso publicado na edição nº184 do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), publicada em 2 de outubro.

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Os frequentadores que desejarem visitar o espaço não precisarão esperar muito tempo após a votação. A instituição confirmou que "a visitação será retomada normalmente na terça-feira subsequente a cada data, conforme o horário regular de funcionamento", respeitando a tradicional pausa de manutenção às segundas-feiras.