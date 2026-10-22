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ELEIÇÕES

Comércio vai abrir no 2º turno com regras para garantir direito ao voto

Nos estabelecimentos que funcionam apenas no período da tarde, como alguns shoppings, os funcionários devem ser orientados a votar pela manhã

Funcionamento dos comércios terá regras para garantir que os funcionários possam votar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
Funcionamento dos comércios terá regras para garantir que os funcionários possam votar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (25/10) para escolher o próximo presidente da República e o governador do Distrito Federal. Apesar da movimentação provocada pelo segundo turno das eleições, o comércio de rua e os shoppings do DF funcionarão normalmente, com regras para garantir que os funcionários possam votar.

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“O voto é um dever e a lei proíbe qualquer desconto no salário pelo tempo de votação”, afirma o presidente do Sindicato dos Varejistas do DF, Sebastião Abritta.

Nos estabelecimentos que funcionam apenas no período da tarde, como alguns shoppings, os funcionários devem ser orientados a votar pela manhã. Já no comércio que abre durante todo o dia, a liberação deve ocorrer de forma escalonada, para que todos possam comparecer às urnas. Quem trabalha pela manhã deve ser liberado à tarde, enquanto os funcionários do turno da tarde devem votar pela manhã.

Horário de votação

A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Antes de sair de casa, é importante conferir o local de votação e levar um documento oficial com foto. O título de eleitor ou o e-Título também pode ser utilizado conforme as regras da Justiça Eleitoral.

Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares 

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Paulo Renato Mac-Culloch*

Estagiário

Estagiário do site do Correio Braziliense, cursa jornalismo no UniCeub. Com experiência na área de assessoria de imprensa e redes sociais, adora escrever sobre os mais variados assuntos.

Por Paulo Renato Mac-Culloch*
postado em 22/10/2026 18:19 / atualizado em 22/10/2026 19:24
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