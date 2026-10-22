Comércio vai abrir no 2º turno com regras para garantir direito ao voto

Funcionamento dos comércios terá regras para garantir que os funcionários possam votar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Os brasileiros vão às urnas neste domingo (25/10) para escolher o próximo presidente da República e o governador do Distrito Federal. Apesar da movimentação provocada pelo segundo turno das eleições, o comércio de rua e os shoppings do DF funcionarão normalmente, com regras para garantir que os funcionários possam votar.

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“O voto é um dever e a lei proíbe qualquer desconto no salário pelo tempo de votação”, afirma o presidente do Sindicato dos Varejistas do DF, Sebastião Abritta.

Nos estabelecimentos que funcionam apenas no período da tarde, como alguns shoppings, os funcionários devem ser orientados a votar pela manhã. Já no comércio que abre durante todo o dia, a liberação deve ocorrer de forma escalonada, para que todos possam comparecer às urnas. Quem trabalha pela manhã deve ser liberado à tarde, enquanto os funcionários do turno da tarde devem votar pela manhã.

Horário de votação

A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Antes de sair de casa, é importante conferir o local de votação e levar um documento oficial com foto. O título de eleitor ou o e-Título também pode ser utilizado conforme as regras da Justiça Eleitoral.

Estagiário sob supervisão de Rafaela Soares