Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 230 milhões

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Realizado na noite desta última quinta-feira (22/10), o concurso 3073 da Mega-Sena não teve nenhum jogador que acertasse os seis números, resultando no acúmulo para o próximo sorteio. Ao todo, estima-se que o concurso seguinte seja no valor de R$ 230 milhões, somando a quantia do próximo com os R$ 206,4 milhões do jogo anterior - valor estimado para àquele que acertasse os 6 números do concurso.

Apesar dos 13.346 ganhadores que acertaram quatro ou cinco números, a soma para o concurso seguinte chegou à marca dos mais de R$ 200 mi. A loteria, realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), teve os seguintes números sorteados:

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. O Concurso 3074 será sorteado no próximo sábado (24/10), às 21h00. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.