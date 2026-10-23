Grass promete priorizar saúde e rever benefícios fiscais em eventual governo

O candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) afirmou que a saúde pública será a principal prioridade dos primeiros 100 dias de um eventual governo. Durante sabatina promovida por um portal de notícias local nesta sexta-feira (23/10), o petista prometeu convocar profissionais aprovados em concursos, ampliar a oferta de consultas e exames e reorganizar a gestão da rede pública. Ele criticou a administração da adversária, a governadora Celina Leão (PP), e afirmou que os problemas do setor não decorrem apenas da falta de recursos, mas da aplicação do dinheiro público.
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“Não podemos deixar que as pessoas morram sem ter atendimento”, declarou Grass. O candidato citou pessoas à espera de cirurgias e tratamentos oncológicos, além de dificuldades para obter medicamentos na rede pública. Para enfrentar a demanda reprimida, defendeu a contratação de mais médicos, enfermeiros e técnicos, a ampliação da rede de especialistas e a realização de mutirões de exames e cirurgias, inclusive com parcerias com a rede privada.
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Grass afirmou que pretende convocar profissionais aprovados em concursos públicos e aproveitar programas federais para reforçar as equipes de saúde. “Existe o programa Agora tem Especialista, do Ministério da Saúde, que não fazemos proveito aqui. A gente tem o programa Mais Médicos, que também é financiado em nível federal para reforçar as unidades básicas de saúde, e não foi aproveitado”, disse.
Outro eixo das propostas para a saúde é a reformulação do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). Grass afirmou que pretende devolver à Secretaria de Saúde o comando do planejamento e da gestão da rede pública, mantendo, inicialmente, os contratos dos profissionais que trabalham no instituto. “O Iges era para ser um prestador de serviço à Secretaria de Saúde. O Iges não pode ser maior do que a administração direta, que é a Secretaria de Saúde”, afirmou.
Fundo Constitucional
Questionado sobre a possibilidade de ampliar o efetivo das forças de segurança diante das limitações orçamentárias, Grass afirmou que pretende aumentar a arrecadação por meio do desenvolvimento econômico e da revisão de benefícios fiscais, sem elevar impostos. “O Fundo Constitucional teve um aumento de 16 bi para 28 bi, entre 2022 e 2025/2026. Ano que vem, a gente deve ter mais um incremento, uma vez que aumentou a arrecadação federal. Tudo é importante, mas também é importante organizar as contas aqui”, destacou.
O petista também contestou a avaliação de que mudanças na legislação federal representariam uma ameaça imediata ao fundo. Na visão dele, a alteração no cálculo dos repasses não significa necessariamente uma redução dos recursos destinados ao DF.
Grass afirmou que a projeção para o próximo ano é de crescimento e disse que se oporá a qualquer iniciativa que prejudique o financiamento da capital. “Qualquer movimento, seja lá de quem for, em relação à tentativa de tirar o Fundo Constitucional, vai ter a minha posição como governador”, declarou.
Redução de impostos
Na área tributária, Grass prometeu reduzir impostos sobre alimentos da cesta básica, como arroz, feijão, leite e pão. O candidato criticou a cobrança de ICMS sobre esses produtos e afirmou que pretende zerar o tributo para aliviar o custo de vida da população de baixa renda e da classe média.
Para compensar a renúncia de receita e financiar as propostas para os serviços públicos, ele defendeu rever os incentivos fiscais concedidos a empresas. “Eu posso até ter renúncia fiscal. Eu vou dar renúncia para quem tem uma atuação estratégica na cidade”, explicou.
Grass afirmou que pretende revisar a política de incentivos fiscais e adotar critérios mais rigorosos para a concessão de benefícios. Segundo ele, a medida deverá combinar responsabilidade fiscal, estímulo à atividade econômica e manutenção dos investimentos em saúde, educação e segurança.