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Obituário: 41 funerais nesta sexta-feira (23/10); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 23 de outubro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (23/10):

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Campo da Esperança

  • Benedito Neves Correia, 90 anos
  • Bernardo Moreira da Silva, idade não informada
  • Dulcinea de Souza, 72 anos
  • Enrique da Costa Júnior, 47 anos
  • Gael Lucca Souza Rodrigues, menos de 1 ano
  • José Raimundo Fragoso, 82 anos
  • Kariane Brandão Moraes, menos de 1 ano
  • Manoel Pereira de Sousa, 93 anos
  • Maria Inez Moreira de Souza, 78 anos
  • Neli Bastos Cavalcante, 79 anos
  • Thiago dos Santos Silva, 40 anos

Taguatinga

  • Antônio Corrêa de Oliveira, 88 anos
  • Arlinda dos Santos, 79 anos
  • Daniel José de Freitas, 91 anos
  • Félix Venâncio Martinez, 83 anos
  • Gaspar Barbosa dos Santos, 52 anos
  • Gercilda Maura de Oliveira, 65 anos
  • Gersonita Maria de Oliveira, 85 anos
  • Hércules Fagundes da Costa, 64 anos
  • José Eustáquio de Oliveira, 77 anos
  • José Justino, 82 anos
  • José Vieira dos Santos, 79 anos
  • Maria Marlene Gomes, 74 anos
  • Paulo Sérgio Martins Pontes, 60 anos
  • Raul Veríssimo dos Santos, 65 anos
  • Sebastião Pereira da Silva, 82 anos
  • Willthimberg Bittencourt da Silva, 51 anos

Gama

  • Bertolino Caetano Vilas Boas, 97 anos
  • Eliane Cesário de Campos, 63 anos

Planaltina

  • Eunice Erenita Barreto Rocha, 88 anos
  • Marcelo Gomes Pereira, 49 anos
  • Odete Pereira Neto, 89 anos

Brazlândia

  • Maria de Fátima Nunes Lima, menos de 1 ano

Sobradinho

  • André Francisco da Silva, 55 anos
  • Teodora Maria Sousa do Lago, 64 anos

Jardim Metropolitano

  • Antonieta Luna Pereira Lima, 77 anos (cremação)
  • Izara Silva do Nascimento, 47 anos (cremação)
  • João Tavares da Silva, 74 anos
  • Maria Nadir Soares Neto, 94 anos (cremação)
  • Sandra Mara Ferreira de Jesus, 70 anos (cremação)
  • Theo Henrique Pereira Aguiar, menos de 1 ano

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/10/2026 16:45
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