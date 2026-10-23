Obituário: 41 funerais nesta sexta-feira (23/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (23/10):

Campo da Esperança



Benedito Neves Correia, 90 anos



Bernardo Moreira da Silva, idade não informada



Dulcinea de Souza, 72 anos



Enrique da Costa Júnior, 47 anos



Gael Lucca Souza Rodrigues, menos de 1 ano



José Raimundo Fragoso, 82 anos



Kariane Brandão Moraes, menos de 1 ano



Manoel Pereira de Sousa, 93 anos



Maria Inez Moreira de Souza, 78 anos



Neli Bastos Cavalcante, 79 anos



Thiago dos Santos Silva, 40 anos



Taguatinga



Antônio Corrêa de Oliveira, 88 anos



Arlinda dos Santos, 79 anos



Daniel José de Freitas, 91 anos



Félix Venâncio Martinez, 83 anos



Gaspar Barbosa dos Santos, 52 anos



Gercilda Maura de Oliveira, 65 anos



Gersonita Maria de Oliveira, 85 anos



Hércules Fagundes da Costa, 64 anos



José Eustáquio de Oliveira, 77 anos



José Justino, 82 anos



José Vieira dos Santos, 79 anos



Maria Marlene Gomes, 74 anos



Paulo Sérgio Martins Pontes, 60 anos



Raul Veríssimo dos Santos, 65 anos



Sebastião Pereira da Silva, 82 anos



Willthimberg Bittencourt da Silva, 51 anos



Gama



Bertolino Caetano Vilas Boas, 97 anos



Eliane Cesário de Campos, 63 anos



Planaltina



Eunice Erenita Barreto Rocha, 88 anos



Marcelo Gomes Pereira, 49 anos



Odete Pereira Neto, 89 anos



Brazlândia



Maria de Fátima Nunes Lima, menos de 1 ano

Sobradinho



André Francisco da Silva, 55 anos



Teodora Maria Sousa do Lago, 64 anos



Jardim Metropolitano



Antonieta Luna Pereira Lima, 77 anos (cremação)



Izara Silva do Nascimento, 47 anos (cremação)



João Tavares da Silva, 74 anos



Maria Nadir Soares Neto, 94 anos (cremação)



Sandra Mara Ferreira de Jesus, 70 anos (cremação)



Theo Henrique Pereira Aguiar, menos de 1 ano

Saiba Mais Cidades DF Secretário de Segurança detalha mudanças em atos de Celina e Grass neste sábado

Secretário de Segurança detalha mudanças em atos de Celina e Grass neste sábado Cidades DF Família aguarda laudo para transportar corpo de enfermeira para o Brasil

Família aguarda laudo para transportar corpo de enfermeira para o Brasil Cidades DF IPCA-15 de Brasília desacelera em outubro e traz alívio para o consumidor