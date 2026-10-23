Obituário: 41 funerais nesta sexta-feira (23/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta sexta-feira (23/10):
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Campo da Esperança
- Benedito Neves Correia, 90 anos
- Bernardo Moreira da Silva, idade não informada
- Dulcinea de Souza, 72 anos
- Enrique da Costa Júnior, 47 anos
- Gael Lucca Souza Rodrigues, menos de 1 ano
- José Raimundo Fragoso, 82 anos
- Kariane Brandão Moraes, menos de 1 ano
- Manoel Pereira de Sousa, 93 anos
- Maria Inez Moreira de Souza, 78 anos
- Neli Bastos Cavalcante, 79 anos
- Thiago dos Santos Silva, 40 anos
Taguatinga
- Antônio Corrêa de Oliveira, 88 anos
- Arlinda dos Santos, 79 anos
- Daniel José de Freitas, 91 anos
- Félix Venâncio Martinez, 83 anos
- Gaspar Barbosa dos Santos, 52 anos
- Gercilda Maura de Oliveira, 65 anos
- Gersonita Maria de Oliveira, 85 anos
- Hércules Fagundes da Costa, 64 anos
- José Eustáquio de Oliveira, 77 anos
- José Justino, 82 anos
- José Vieira dos Santos, 79 anos
- Maria Marlene Gomes, 74 anos
- Paulo Sérgio Martins Pontes, 60 anos
- Raul Veríssimo dos Santos, 65 anos
- Sebastião Pereira da Silva, 82 anos
- Willthimberg Bittencourt da Silva, 51 anos
Gama
- Bertolino Caetano Vilas Boas, 97 anos
- Eliane Cesário de Campos, 63 anos
Planaltina
- Eunice Erenita Barreto Rocha, 88 anos
- Marcelo Gomes Pereira, 49 anos
- Odete Pereira Neto, 89 anos
Brazlândia
- Maria de Fátima Nunes Lima, menos de 1 ano
Sobradinho
- André Francisco da Silva, 55 anos
- Teodora Maria Sousa do Lago, 64 anos
Jardim Metropolitano
- Antonieta Luna Pereira Lima, 77 anos (cremação)
- Izara Silva do Nascimento, 47 anos (cremação)
- João Tavares da Silva, 74 anos
- Maria Nadir Soares Neto, 94 anos (cremação)
- Sandra Mara Ferreira de Jesus, 70 anos (cremação)
- Theo Henrique Pereira Aguiar, menos de 1 ano
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postado em 23/10/2026 16:45