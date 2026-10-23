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Tragédia

Família aguarda laudo para transportar corpo de enfermeira para o Brasil

Amanda Marinho Nascimento estava em lua de mel em Portugal quando teve uma reação alérgica grave a camarão

Amanda Nascimento registrou os lugares que visitou durante a viagem - (crédito: Fotos: Cedido ao Correio )
Amanda Nascimento registrou os lugares que visitou durante a viagem - (crédito: Fotos: Cedido ao Correio )

A família de Amanda Marinho Nascimento, 29, enfermeira que faleceu na lua de mel em Portugal, nesta quarta-feira (21/10), conseguiu arrecadar os valores necessários para custear as despesas burocráticas e procedimentos para trazer o corpo da enfermeira de volta ao Brasil e os gastos com o sepultamento. Agora é aguardada a realização da autópsia forense para confirmação da causa da morte.

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Após o laudo, o marido de Amanda, Tiago Nascimento, vai organizar a transferência do corpo da enfermeira para o Brasil, sem previsão de quando isso ocorrerá. 

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O caso

De acordo com relato do marido, Amanda sofreu uma reação alérgica grave a camarão após almoçar em um restaurante na cidade de Leiria, em Portugal, e o quadro evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. A enfermeira foi atendida inicialmente em um hospital da cidade e, depois, transferida para o Hospital Universitário de Coimbra, onde seu falecimento foi constatado.

Ao Correio, Tiago compartilhou sua admiração e amor por Amanda. Ela sempre foi dedicada em tudo o que fazia. Era uma excelente enfermeira, uma mulher incrível, doce, meiga, de uma humildade extrema. Infelizmente, veio a falecer tão nova, aos 29 anos”, lamentou. 

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado

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Gabriela Cidade*

Estudante de Jornalismo, pedagoga e estagiária de Cidades do Correio Braziliense.

Por Gabriela Cidade*
postado em 23/10/2026 15:00 / atualizado em 23/10/2026 15:16
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